Şehit Halisdemir'in maskesi dağıtılacak
Konyaspor Kulübü, yarın akşam saat 21.45’te oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in maskesini dağıtacak.
Atiker Konyaspor 42 bin Ömer Halisdemir maskesi bastırdı. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in maskeleri yarın akşam oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesi stadyumda taraftarlara dağıtılacak.
Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, karşılaşmada taraftarların hazırladığı koreografiye 42 bin Ömer Halisdemir maskesiyle katkı sağlayacaklarını belirtti. Ahmet Şan şunları söyledi:
"Bu topraklar yüz binlerce bir ölür bin doğarız diyen vatanperver, memleket sevdalısı, isimsiz kahramanlarla dolu. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru için canlarını seve seve veren insanlarımızın varlığına bir kez daha şahitlik yaptık. Onların arasında Ömer Halisdemir sembol isim olarak yüce milletimizin hem aklına hem kalbine bir daha asla silinmeyecek şekilde kazındı. Bizlerde Atiker Konyaspor Kulübü olarak onun aziz hatırasını bu şekilde yaşatmayı uygun gördük.
Bu vesileyle maç öncesi Büyükşehir Belediye Stadı'na zevkli geçmesini düşündüğümüz mücadeleyi izlemeye gelen herkese bu maskelerden dağıtma kararı aldık. Takımımıza taraftarımıza güveniyoruz. Her şeyden önce centilmence geçmesini arzu ettiğimiz bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz".
- 25 Ağustos 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Şehit Halisdemir'in maskesi dağıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.