 Şehit Halisdemir'in maskesi dağıtılacak – Fotomaç – 25 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Şehit Halisdemir'in maskesi dağıtılacak

    Şehit Halisdemir'in maskesi dağıtılacak

    Konyaspor Kulübü, yarın akşam saat 21.45’te oynanacak olan maçı öncesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in maskesini dağıtacak.

    Atiker Konyaspor 42 bin Ömer Halisdemir maskesi bastırdı. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in maskeleri yarın akşam oynanacak karşılaşması öncesi stadyumda taraftarlara dağıtılacak.

    Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, karşılaşmada taraftarların hazırladığı koreografiye 42 bin Ömer Halisdemir maskesiyle katkı sağlayacaklarını belirtti. Ahmet Şan şunları söyledi:

    "Bu topraklar yüz binlerce bir ölür bin doğarız diyen vatanperver, memleket sevdalısı, isimsiz kahramanlarla dolu. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru için canlarını seve seve veren insanlarımızın varlığına bir kez daha şahitlik yaptık. Onların arasında Ömer Halisdemir sembol isim olarak yüce milletimizin hem aklına hem kalbine bir daha asla silinmeyecek şekilde kazındı. Bizlerde Atiker Konyaspor Kulübü olarak onun aziz hatırasını bu şekilde yaşatmayı uygun gördük.

    Bu vesileyle maç öncesi Büyükşehir Belediye Stadı'na zevkli geçmesini düşündüğümüz mücadeleyi izlemeye gelen herkese bu maskelerden dağıtma kararı aldık. Takımımıza taraftarımıza güveniyoruz. Her şeyden önce centilmence geçmesini arzu ettiğimiz bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz".

    1. 25 Ağustos 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:26
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