 Beşiktaş ile Konyaspor 31. randevuda – Fotomaç – 25 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    ile Konyaspor 31. randevuda

    Beşiktaş ile Konyaspor 31. randevuda

    ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

    , geride kalan 30 maçtan 17'sini kazandı, 9'unda berabere kaldı, sadece 4'ünü yitirdi.

    Lig maçlarında Beşiktaş'ın 58 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Konya'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

    - Beşiktaş son 9 maçta 3 kez kazanabildi

    Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

    Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde yaptığı son 9 maçtan 3'ünü kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

    Bu arada iki takım arasındaki 30 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

    - Konya'daki maçlar

    Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 15 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.

    Konya'da Beşiktaş 24, ev sahibi ekip ise 16 gol attı.

    - Beşiktaş'tan tarihi fark

    Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

    Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

    1. 25 Ağustos 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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