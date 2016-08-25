Beşiktaş ile Konyaspor 31. randevuda

Beşiktaş , geride kalan 30 maçtan 17'sini kazandı, 9'unda berabere kaldı, sadece 4'ünü yitirdi.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 58 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Konya'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

- Beşiktaş son 9 maçta 3 kez kazanabildi



Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde yaptığı son 9 maçtan 3'ünü kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.

Bu arada iki takım arasındaki 30 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

- Konya'daki maçlar

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 15 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.

Konya'da Beşiktaş 24, ev sahibi ekip ise 16 gol attı.

- Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.