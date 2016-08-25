Beşiktaş ile Konyaspor 31. randevuda
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 58 golüne, Konyaspor 25 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Konya'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.
- Beşiktaş son 9 maçta 3 kez kazanabildi
Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde yaptığı son 9 maçtan 3'ünü kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.
Bu arada iki takım arasındaki 30 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.
- Konya'daki maçlar
Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 15 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.
Konya'da Beşiktaş 24, ev sahibi ekip ise 16 gol attı.
- Beşiktaş'tan tarihi fark
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.
Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.
- 25 Ağustos 2016, Perşembe
- Güncelleme: 09:57
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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