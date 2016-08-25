2. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda 2. hafta maçlarına yönetecek hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
26 Ağustos Cuma
21.45 ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ: CÜNEYT ÇAKIR
21.45 ALANYASPOR-ANTALYASPOR: FIRAT AYDINUS
27 Ağustos Cumartesi
19.30 KASIMPAŞA-ADANASPOR: TOLGA ÖZKALFA
21.45 AKHİSAR - GALATASARAY: HÜSEYİN GÖÇEK
21.45 GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR : ALİ PALABIYIK
28 Ağustos Pazar
19.30 BURSASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : METE KALKAVAN
19.30 KARDEMİR KARABÜKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: HALİL UMUT MELER
21.45 OSMANLISPOR -GENÇLERBİRLİĞİ : BARIŞ ŞİMŞEK
21.45 FENERBAHÇE -KAYSERİSPOR: SERKAN ÇINAR
- 25 Ağustos 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
2. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.