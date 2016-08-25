2. hafta hakemleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:



26 Ağustos Cuma



21.45 ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ: CÜNEYT ÇAKIR



21.45 ALANYASPOR-ANTALYASPOR: FIRAT AYDINUS



27 Ağustos Cumartesi



19.30 KASIMPAŞA-ADANASPOR: TOLGA ÖZKALFA



21.45 AKHİSAR - GALATASARAY: HÜSEYİN GÖÇEK



21.45 GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR : ALİ PALABIYIK



28 Ağustos Pazar



19.30 BURSASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : METE KALKAVAN



19.30 KARDEMİR KARABÜKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: HALİL UMUT MELER



21.45 OSMANLISPOR -GENÇLERBİRLİĞİ : BARIŞ ŞİMŞEK



21.45 FENERBAHÇE -KAYSERİSPOR: SERKAN ÇINAR