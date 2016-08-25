 2. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    2. hafta hakemleri belli oldu

    2. hafta hakemleri belli oldu

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda 2. hafta maçlarına yönetecek hakemler belli oldu.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

    26 Ağustos Cuma

    21.45 ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ: CÜNEYT ÇAKIR

    21.45 -ANTALYASPOR: FIRAT AYDINUS

    27 Ağustos Cumartesi

    19.30 KASIMPAŞA-ADANASPOR: TOLGA ÖZKALFA

    21.45 AKHİSAR - GALATASARAY: HÜSEYİN GÖÇEK

    21.45 GAZİANTEPSPOR - TRABZONSPOR : ALİ PALABIYIK

    28 Ağustos Pazar

    19.30 -MEDİPOL BAŞAKŞEHİR : METE KALKAVAN

    19.30 KARDEMİR KARABÜKSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR: HALİL UMUT MELER

    21.45 OSMANLISPOR - : BARIŞ ŞİMŞEK

    21.45 -KAYSERİSPOR: SERKAN ÇINAR

    1. 25 Ağustos 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:38
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