Haftanın panoraması
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk haftası geride kalırken, haftanın enleri belirlendi.
HAFTANIN YILDIZI - OĞUZHAN (BEŞiKTAŞ)
Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan bu sezona da iyi başladı. Alanya maçında takımını mükemmel idare etti ve enfes bir gol attı. Haftanın öne çıkan oyuncusu oldu. Taraftarlar ise "Oğuzhan kaldığı yerden devam ediyor" yorumları yaptı. Takımının en büyük kozu durumunda.
HAFTANIN TAKIMLARI
Beşiktaş ve Akhisar
HAFTANIN HOCASI
Cihat Arslan - Akhisar Belediyespor
HAFTANIN HAKEMİ
Ali Palabıyık
HAFTANIN GOLÜ
Oğuzhan Özyakup
HAFTANIN OLAYI
F.Bahçe'nin, Başakşehir kabusu?
F.Bahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir (eski adıyla İ.B.Belediyespor) ile Kadıköy dışında (Atatürk Olimpiyat veya Başakşehir F.Terim stadı) oynadığı dokuz maçta sadece bir kez kazanabildi. Fener lige kötü başladı.
MEHMET TOPAL KIZARDI
Kariyerinde ilk kez yaşadı...
Mehmet Topal 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında 78.dakikada kırmızı kart gördü. Topal böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 1986 doğumlu oyuncu Süper Lig kariyeri boyunca 203 maça çıktı.
CENK TOSUN UĞURU
O gol atıyor kartal kazanıyor...
2014-15 sezonu öncesi Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun toplamda 12 farklı lig maçında gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un gol kaydettiği 12 karşılaşmada yenilgi almazken 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.
ONAZİ PARLADI
İlk maçında iki gol kaydetti...
Sezon başında Lazio takımından gelen Onazi, ilk maçında iki gol birden attı ve galibiyeti getiren oyuncu oldu. 1992 doğumlu Nijeryalı geçen sezon Lazio forması altında 21 resmi maçta 2 gol atmıştı.
GARANTİCİ TOLGA!
Yüzde 91 isabetli pas oranı yakaladı...
G.Saray taraftarının merak ettiği yeni transfer Tolga Ciğerci Karabük önünde sahanın en çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Tolga 90 isabetli pas ve %91 isabetli pas oranı yakalarken 12.5 km. mesafe kat etti.
Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan bu sezona da iyi başladı. Alanya maçında takımını mükemmel idare etti ve enfes bir gol attı. Haftanın öne çıkan oyuncusu oldu. Taraftarlar ise "Oğuzhan kaldığı yerden devam ediyor" yorumları yaptı. Takımının en büyük kozu durumunda.
HAFTANIN TAKIMLARI
Beşiktaş ve Akhisar
HAFTANIN HOCASI
Cihat Arslan - Akhisar Belediyespor
HAFTANIN HAKEMİ
Ali Palabıyık
HAFTANIN GOLÜ
Oğuzhan Özyakup
HAFTANIN OLAYI
F.Bahçe'nin, Başakşehir kabusu?
F.Bahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir (eski adıyla İ.B.Belediyespor) ile Kadıköy dışında (Atatürk Olimpiyat veya Başakşehir F.Terim stadı) oynadığı dokuz maçta sadece bir kez kazanabildi. Fener lige kötü başladı.
MEHMET TOPAL KIZARDI
Kariyerinde ilk kez yaşadı...
Mehmet Topal 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında 78.dakikada kırmızı kart gördü. Topal böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 1986 doğumlu oyuncu Süper Lig kariyeri boyunca 203 maça çıktı.
CENK TOSUN UĞURU
O gol atıyor kartal kazanıyor...
2014-15 sezonu öncesi Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun toplamda 12 farklı lig maçında gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un gol kaydettiği 12 karşılaşmada yenilgi almazken 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.
ONAZİ PARLADI
İlk maçında iki gol kaydetti...
Sezon başında Lazio takımından gelen Onazi, ilk maçında iki gol birden attı ve galibiyeti getiren oyuncu oldu. 1992 doğumlu Nijeryalı geçen sezon Lazio forması altında 21 resmi maçta 2 gol atmıştı.
GARANTİCİ TOLGA!
Yüzde 91 isabetli pas oranı yakaladı...
G.Saray taraftarının merak ettiği yeni transfer Tolga Ciğerci Karabük önünde sahanın en çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Tolga 90 isabetli pas ve %91 isabetli pas oranı yakalarken 12.5 km. mesafe kat etti.
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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