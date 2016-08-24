 Haftanın panoraması – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Haftanın panoraması

    Haftanın panoraması

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk haftası geride kalırken, haftanın enleri belirlendi.

    HAFTANIN YILDIZI - OĞUZHAN (BEŞiKTAŞ)
    Geçen sezon 'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan bu sezona da iyi başladı. Alanya maçında takımını mükemmel idare etti ve enfes bir gol attı. Haftanın öne çıkan oyuncusu oldu. Taraftarlar ise "Oğuzhan kaldığı yerden devam ediyor" yorumları yaptı. Takımının en büyük kozu durumunda.

    HAFTANIN TAKIMLARI
    Beşiktaş ve Akhisar

    HAFTANIN HOCASI
    Cihat Arslan -

    HAFTANIN HAKEMİ
    Ali Palabıyık

    HAFTANIN GOLÜ
    Oğuzhan Özyakup

    HAFTANIN OLAYI
    F.Bahçe'nin, Başakşehir kabusu?
    F.Bahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir (eski adıyla İ.B.Belediyespor) ile Kadıköy dışında (Atatürk Olimpiyat veya Başakşehir F.Terim stadı) oynadığı dokuz maçta sadece bir kez kazanabildi. Fener lige kötü başladı.

    MEHMET TOPAL KIZARDI
    Kariyerinde ilk kez yaşadı...
    Mehmet Topal 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında 78.dakikada kırmızı kart gördü. Topal böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. 1986 doğumlu oyuncu Süper Lig kariyeri boyunca 203 maça çıktı.

    CENK TOSUN UĞURU
    O gol atıyor kartal kazanıyor...
    2014-15 sezonu öncesi Beşiktaş'a gelen Cenk Tosun toplamda 12 farklı lig maçında gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un gol kaydettiği 12 karşılaşmada yenilgi almazken 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.

    ONAZİ PARLADI
    İlk maçında iki gol kaydetti...
    Sezon başında takımından gelen Onazi, ilk maçında iki gol birden attı ve galibiyeti getiren oyuncu oldu. 1992 doğumlu Nijeryalı geçen sezon Lazio forması altında 21 resmi maçta 2 gol atmıştı.

    GARANTİCİ TOLGA!
    Yüzde 91 isabetli pas oranı yakaladı...
    G.Saray taraftarının merak ettiği yeni transfer Tolga Ciğerci Karabük önünde sahanın en çok isabetli pas yapan oyuncusu oldu. Tolga 90 isabetli pas ve %91 isabetli pas oranı yakalarken 12.5 km. mesafe kat etti.
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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