 Etik Kurulu'na yeni başkan – Fotomaç – 24 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Etik Kurulu'na yeni başkan

    Etik Kurulu'na yeni başkan

    Federasyonu Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Başkanlığı'na Av. Burak Oder'i atadı. Av. Kerem Can Özpekel de üye olarak Etik Kurulu'na girdi.

    Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre görev dağılımı şu şekilde;

    ETİK KURULU

    Av. BURAK ODER - BAŞKAN

    Av. KEREM CAN ÖZPEKEL

    Av. MERTAY KUĞAY

    Av. KADİR ER

    Av. İSMAİL COŞKUN
    1. 24 Ağustos 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:17
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