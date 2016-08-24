Etik Kurulu'na yeni başkan
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Başkanlığı'na Av. Burak Oder'i atadı. Av. Kerem Can Özpekel de üye olarak Etik Kurulu'na girdi.
Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre görev dağılımı şu şekilde;
ETİK KURULU
Av. BURAK ODER - BAŞKAN
Av. KEREM CAN ÖZPEKEL
Av. MERTAY KUĞAY
Av. KADİR ER
Av. İSMAİL COŞKUN
ETİK KURULU
Av. BURAK ODER - BAŞKAN
Av. KEREM CAN ÖZPEKEL
Av. MERTAY KUĞAY
Av. KADİR ER
Av. İSMAİL COŞKUN
- 24 Ağustos 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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