Etik Kurulu'na yeni başkan

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Etik Kurulu Başkanlığı'na Av. Burak Oder'i atadı. Av. Kerem Can Özpekel de üye olarak Etik Kurulu'na girdi.

Federasyon'dan yapılan açıklamaya göre görev dağılımı şu şekilde;



ETİK KURULU



Av. BURAK ODER - BAŞKAN



Av. KEREM CAN ÖZPEKEL



Av. MERTAY KUĞAY



Av. KADİR ER



Av. İSMAİL COŞKUN