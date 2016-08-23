 TFF'den Emre ve Mehmet açıklaması – Fotomaç – 23 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    'den Emre ve Mehmet açıklaması

    TFF'den Emre ve Mehmet açıklaması

    Türkiye Federasyonu () Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı.

    Alınan kararlar şöyle;

    BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ALANYASPOR Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 21.08.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK- A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET TOPAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    1. 23 Ağustos 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:08
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