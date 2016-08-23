TFF'den Emre ve Mehmet açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı.
Alınan kararlar şöyle;
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 21.08.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 21.08.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET TOPAL'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.08.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 23 Ağustos 2016, Salı
- Güncelleme: 18:08
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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