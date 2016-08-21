 Pektemek etkiliydi – Fotomaç – 21 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Pektemek etkiliydi

    Pektemek etkiliydi

    Medipol Başakşehir'in yeni transferi , turuncu-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.

    Kariyerinde ciddi sakatlıklar geçiren ve Beşiktaş'ta yeterince süre alamayan , Medipol Başakşehir'e kiralandı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıkan golcü futbolcu, lisansının yetişmesiyle maçının kadrosuna girdi.

    Mücadeleye yedekler arasında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada Cikalleshi'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Ayrıca eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir forması altında başladığı kariyerinde farklı takımlarda oynayan Samuel Holmen, yeniden bir lig maçında turuncu-lacivertli formayı giydi.

    2013-2014 sezonu başında Medipol Başakşehir'den 'ye giden Holmen, ve Konyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Sezon başında eski takımına dönen 32 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu, bin 191 gün sonra turuncu-lacivertli formayla lig maçına çıktı.

    1. 21 Ağustos 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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