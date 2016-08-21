Pektemek etkiliydi

Kariyerinde ciddi sakatlıklar geçiren ve Beşiktaş'ta yeterince süre alamayan Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir'e kiralandı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıkan golcü futbolcu, lisansının yetişmesiyle Fenerbahçe maçının kadrosuna girdi.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada Cikalleshi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ayrıca eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir forması altında başladığı Türkiye kariyerinde farklı takımlarda oynayan Samuel Holmen, yeniden bir lig maçında turuncu-lacivertli formayı giydi.

2013-2014 sezonu başında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye giden Holmen, Bursaspor ve Konyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Sezon başında eski takımına dönen 32 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu, bin 191 gün sonra turuncu-lacivertli formayla lig maçına çıktı.