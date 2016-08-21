Pektemek etkiliydi
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.
Kariyerinde ciddi sakatlıklar geçiren ve Beşiktaş'ta yeterince süre alamayan Mustafa Pektemek, Medipol Başakşehir'e kiralandı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıkan golcü futbolcu, lisansının yetişmesiyle Fenerbahçe maçının kadrosuna girdi.
Mücadeleye yedekler arasında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada Cikalleshi'nin yerine oyuna dahil oldu.
Ayrıca eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir forması altında başladığı Türkiye kariyerinde farklı takımlarda oynayan Samuel Holmen, yeniden bir lig maçında turuncu-lacivertli formayı giydi.
2013-2014 sezonu başında Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye giden Holmen, Bursaspor ve Konyaspor'da kiralık olarak forma giydi. Sezon başında eski takımına dönen 32 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu, bin 191 gün sonra turuncu-lacivertli formayla lig maçına çıktı.
- 21 Ağustos 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:38
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
Pektemek etkiliydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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