Gençler'den lige iyi başlangıç

Ankara 19 Mayıs stadında oynanan mücadeleyi net bir skorla kazanan Gençlerbirliği, 3 puanı hanesine yazdırarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Gençlerbirliği, henüz ilk dakikada gole çok yaklaştı. Stancu, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak Gaziantepspor savunmasından döndü.

10. dakikada Selçuk Şahin'in Gaziantepspor kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

14. dakikada Gençlerbirliği, golcüsü Stancu ile öne geçti. Bu dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Ahmet Çalık, Stancu'ya pas verdi. Rumen futbolcu gelişine yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Başkent ekibinin golünden sonra orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



49. dakikada Putsila'nın kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

56. dakikada Selçuk Şahin orta sahada rakipten kaptığı topu, sağ kanattaki Matei'ye pas verdi. Bu futbolcunun yerden ortasında Serdar Gürler'den önce araya giren Şenol Can önemli bir pozisyonu engelledi.

60. dakikada ev sahibi ekip çok önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Serdar Gürler, sol kanatta Şenol Can'ın hatasından faydalanarak kaptığı topu uygun durumdaki Matei'ye çıkardı. Rumen futbolcunun boş durumda yaptığı kötü vuruşta top, direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada Selçuk Şahin'in Gaziantepspor ceza alanının sol çaprazından kullandığı faul atışında top arka direğe çarparak oyun alanına döndü.

73. dakikada Kislyak'ın serbest vuruştan sert şutunda Gençlerbirliği kalecisi Hopf, meşin yuvarlağı kornere tokatladı. Korner atışında ceza alanında iyi yükselen Şenol Can'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Aydın Karabulut, Gaziantepspor yarı alanının sağından topu sol kanatta uygun durumdaki Muric'e çıkardı. Muric, düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.