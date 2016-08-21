Antalya'da kardeş payı

Sezonu Eto'suz açan Antalyaspor karşılaşmaya etkili başladı ancak Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas'ı geçemedi. Karşılaşmanın 37. dakikasında Antalyaspor kalecisi Fornezzi ceza sahası dışında Webo'yu düşürdü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyondan sonra maçta gerginlik arttı ve sonrası maçın hakemi Alper Ulusoy yaptığı itirazlar sonrasında Jose Morais'i tribüne gönderdi ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili fırsatlar yakalayan Antalyaspor sonucu değiştiremezken Osmanlıspor'da ataklarını golle sonuçlandıramadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.