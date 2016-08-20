Puanlar paylaşıldı

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Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonunun ilk haftasında Konyaspor'u ağırlayan Rizespor, 86.dakikada Emrah Başsan'ın attığı gol ile beraberliği son anlarda kurtardı. Konyaspor'un golü ise 55. dakikada Vukovic'ten geldi.
Geçen sezonun flaş takımlarından olan Atiker Konyaspor, Çaykur Didi stadında Rizespor'a konuk oldu. Zorlu geçen mücadelede kazanan çıkmadı. Maç ikinci yarıda atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere tamamlandı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
Çaykur Rizespor ve Atiker Konyasporlu futbolcular ellerinde '15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz' yazılı pankartla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Çaykur Rizespor yönetimi de her iki takım taraftarlarına Türk bayrağı dağıttı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmeyi başardı.
17. dakikada Oboabona'nın ceza sahası dışı sol çaprazında yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak direk dibinden topu çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Ahmet İlhan Özek, altı pas köşesinde istediği gibi vuruş yapamayınca meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
30. dakikada sağdan Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içerisine ara pasında, Saadane'nin bekletmeden plase vuruşunda Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etti.
43. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Emrah Başsan'ın ara pasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Tuszyski'den önce, Ali Turan topa müdahale ederek, gol tehlikesini önledi.
45. dakikada Bajic'in pasında topla buluşan Mehmet Uslu'nun ceza sahası üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
46. dakikada Rangelov'un ceza sahası üzerine pasında, Bajic'in bekletmeden sert şutunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
53. dakikada Bajic'in ceza sahası içerisine ortasında, Ümit Kurt'tan seken topu önünde bulan Rangelov'un vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
55. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Milosevic'in sol taraftan ceza sahası içine ortasında, iyi yükselerek kafayı vuran Vukovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
65. dakikada Oboabona'nın kendi yarı sahasından uzun pasında, ceza sahası içerisine girdikten sonra rakibi Mehmet Uslu'yu geçen Ahmet İlhan Özek'in sağ çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen top az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada Hadziahmetovic'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Vukovic'in kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
86. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun dokunuşunda topla buluşan Emrah Başsan'ın yerden sert şutunda direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Maç, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
- 20 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:03
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
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