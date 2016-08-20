2015-2016’nın en iyileri seçildi
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin, ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde 2015-2016 sezonunun en iyileri belirlendi.
Yılın teknik direktörü şampiyon olan Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ve yılın futbolcusu Mario Gomez seçildi. Yılın 11'i ise şöyle: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kjaer, Yalçın, İsmail Köybaşı, Visca, Atiba, Oğuzhan, Volkan Şen, Eto'o, Mario Gomez.
- 20 Ağustos 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
2015-2016’nın en iyileri seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.