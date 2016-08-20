 2015-2016’nın en iyileri seçildi – Fotomaç – 20 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    2015-2016’nın en iyileri seçildi

    2015-2016’nın en iyileri seçildi

    Profesyonel Futbolcular Derneği'nin, ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde 2015-2016 sezonunun en iyileri belirlendi.

    Yılın teknik direktörü şampiyon olan 'ın hocası Şenol Güneş ve yılın futbolcusu Mario Gomez seçildi. Yılın 11'i ise şöyle: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kjaer, Yalçın, İsmail Köybaşı, Visca, Atiba, Oğuzhan, Volkan Şen, Eto'o, Mario Gomez.
    1. 20 Ağustos 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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