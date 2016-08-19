 Trabzonspor 3 ismi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    3 ismi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor 3 ismi KAP'a bildirdi

    'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda düşünmediği 3 isim resmen kiralık olarak gönderildi.

    Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Profesyonel futbolcumuz Gökhan Alsan'ın 300.000.-TL+KDV karşılığında Kulübüne kesin transferi,
    Ayrıca; Profesyonel futbolcumuz Ramazan Övüç'ün Kulübüne, Profesyonel futbolcularımız Muhammet Beşir ve Hasan Batuhan Artarslan'ın da Kulübüne,
    2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferleri hususlarında anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:23
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