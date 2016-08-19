Trabzonspor 3 ismi KAP'a bildirdi
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda düşünmediği 3 isim resmen kiralık olarak gönderildi.
Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Profesyonel futbolcumuz Gökhan Alsan'ın 300.000.-TL+KDV karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kesin transferi,
Ayrıca; Profesyonel futbolcumuz Ramazan Övüç'ün Eskişehirspor Kulübüne, Profesyonel futbolcularımız Muhammet Beşir ve Hasan Batuhan Artarslan'ın da Şanlıurfaspor Kulübüne,
2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferleri hususlarında anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Gökhan Alsan'ın 300.000.-TL+KDV karşılığında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kesin transferi,
Ayrıca; Profesyonel futbolcumuz Ramazan Övüç'ün Eskişehirspor Kulübüne, Profesyonel futbolcularımız Muhammet Beşir ve Hasan Batuhan Artarslan'ın da Şanlıurfaspor Kulübüne,
2016/17 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferleri hususlarında anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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