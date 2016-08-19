 Tahkim’de istifa – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Tahkim’de istifa

    Tahkim’de istifa

    Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı 'nun görevinden istifa ettiği açıklandı.

    'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tahkim Kurulu Başkanı 'nun istifası işleme konulmuştur. Yerine Etik Kurul Başkanlığı'nı yürüten Halit Fahri Gültekin atanmıştır" denildi.
    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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