Mesaj yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yeni sezon öncesi tüm taraftarları birlik olmaya davet ederken, tüm futbol ailesi üyelerine başarılar diledi.
Yıldırım Demirören, "Sakatlıkların ve olumsuz söylemlerin, çirkinliklerin yaşanmayacağı bir sezon diliyorum" şeklinde görüş belirtti.
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
fatih anadolu takimlari hep böyle dünya devinin maclarini beklerler baska para kazanacak yolari yoktur
- Derbi biletleri satışa çıktı
Toplam 5
Yorum
BEYAZ yemege gerek yok galata 5 tane yer zaten:)))
- 100 milyon euro’yu geçer
Toplam 1
Yorum
taraftar beş para etmez boşu boşuna,hayalle yaşıyorsunuz.
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