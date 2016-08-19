 Mesaj yayımladı – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
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    Mesaj yayımladı

    Mesaj yayımladı

    Federasyonu Başkanı , yeni sezon öncesi tüm taraftarları birlik olmaya davet ederken, tüm futbol ailesi üyelerine başarılar diledi.

    , "Sakatlıkların ve olumsuz söylemlerin, çirkinliklerin yaşanmayacağı bir sezon diliyorum" şeklinde görüş belirtti.
    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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