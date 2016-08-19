Galatasaray transferi duyurdu
Galatasaray, Josue'nin kiralanması için Porto'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'ın Porto'dan bedelsiz kiralama konusunda anlaştığı Josue Pesqueiro'nun transferini borsaya bildirdi. Geçici transferi açıklanan 25 yaşındaki futbolcunun yarın sarı-kırmızılı takıma dahil olması bekleniyor. Son olarak geçen sezon Braga'da kiralık forma giyen Josue'nin Galatasaray'a transfer olmak için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.
KENDİMİ SAKATLARIM!
Porto Teknik Direktörü Nuno Espirito'nun, "Josue, G.Saray'a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi" dediği iddiası dün sosyal medyada yankı buldu. G.Saraylı taraftarlar, "Böyle oyuncular almalıyız" yorumunu yaptılar.
Savaş ÇORLU
KENDİMİ SAKATLARIM!
Porto Teknik Direktörü Nuno Espirito'nun, "Josue, G.Saray'a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi" dediği iddiası dün sosyal medyada yankı buldu. G.Saraylı taraftarlar, "Böyle oyuncular almalıyız" yorumunu yaptılar.
Savaş ÇORLU
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gomez başardı, sıra Talisca’da
Toplam 13
Yorum
BEYAZ sosanin yeri dolmaz diyorlardi,ama sosa su anda milanda vasati gecemiyor zar zor oynama sansi buluyor, 1 sosa gitti 2 sosa geldi (talisca ve gokhan inler) arti 7.5 milyon euro:)))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 45
Yorum
toparli mardinli Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
- Stoch yine kayıp
Toplam 4
Yorum
toparlı47 Aziz yildirim gitmedigi sürece FB den birsey olmaz, tapı Van Persie' gitsin ozan gitsin volkan demirel gol yemeye doymuyor..gelen tek şutu içeri alma rekorunu kırdın.
Galatasaray transferi duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.