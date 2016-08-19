 Galatasaray transferi duyurdu – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    transferi duyurdu

    Galatasaray transferi duyurdu

    , Josue'nin kiralanması için 'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.

    'ın 'dan bedelsiz kiralama konusunda anlaştığı Josue Pesqueiro'nun transferini borsaya bildirdi. Geçici transferi açıklanan 25 yaşındaki futbolcunun yarın sarı-kırmızılı takıma dahil olması bekleniyor. Son olarak geçen sezon Braga'da kiralık forma giyen Josue'nin Galatasaray'a transfer olmak için büyük çaba harcadığı belirtiliyor.

    KENDİMİ SAKATLARIM!
    Porto Teknik Direktörü Nuno Espirito'nun, "Josue, G.Saray'a gitmesine izin vermezsek kendisini sakatlayıp idmanlara dahi çıkmayacağını söyledi" dediği iddiası dün sosyal medyada yankı buldu. G.Saraylı taraftarlar, "Böyle oyuncular almalıyız" yorumunu yaptılar.

    Savaş ÇORLU
    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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