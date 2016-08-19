Adanaspor - Bursaspor

Açılış maçı öncesi flaş bir kararla hocası Engin İpekoğlu ile yollarını ayrıan ligin yeni takımı Adanaspor sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Bursaspor'da Adanaspor karşılaşmasında 3 oyuncu kadroda sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Almanya'da tedavisi süren Emre Taşdemir, ameliyat olan Deniz Yılmaz ile sol kasığında sakatlığı olan Furkan Özçal takımdaki yerlerini alamayacak.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: LİG TV

SAAT: 21:45



ADANASPOR: Hayrullah, Canberk, Viera, Renan, Digao, Bekir, Tevfik, Cem Özdemir, Koman, Roni, Magaye Gueye

BURSASPOR: Harun, Serdar, İsmail, Ertuğrul, Aziz, Merter, Bilal, Batalla, Jorquera, Del Valle, Necid



