Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu Adanaspor-Bursaspor karşılaşmasıyla açılıyor.
Açılış maçı öncesi flaş bir kararla hocası Engin İpekoğlu ile yollarını ayrıan ligin yeni takımı Adanaspor sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Bursaspor'da Adanaspor karşılaşmasında 3 oyuncu kadroda sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Almanya'da tedavisi süren Emre Taşdemir, ameliyat olan Deniz Yılmaz ile sol kasığında sakatlığı olan Furkan Özçal takımdaki yerlerini alamayacak.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: LİG TV
SAAT: 21:45
ADANASPOR: Hayrullah, Canberk, Viera, Renan, Digao, Bekir, Tevfik, Cem Özdemir, Koman, Roni, Magaye Gueye
BURSASPOR: Harun, Serdar, İsmail, Ertuğrul, Aziz, Merter, Bilal, Batalla, Jorquera, Del Valle, Necid
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:53
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
Adanaspor - Bursaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.