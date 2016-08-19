 Adanaspor - Bursaspor – Fotomaç – 19 Ağustos 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Adanaspor - Bursaspor

    Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu - karşılaşmasıyla açılıyor.

    Açılış maçı öncesi flaş bir kararla hocası Engin İpekoğlu ile yollarını ayrıan ligin yeni takımı sahasında 'u konuk edecek.

    'da karşılaşmasında 3 oyuncu kadroda sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak. Almanya'da tedavisi süren Emre Taşdemir, ameliyat olan Deniz Yılmaz ile sol kasığında sakatlığı olan Furkan Özçal takımdaki yerlerini alamayacak.

    STAT: 5 Ocak Fatih Terim
    HAKEM: Halil Umut Meler
    YAYIN: LİG TV
    SAAT: 21:45

    ADANASPOR: Hayrullah, Canberk, Viera, Renan, Digao, Bekir, Tevfik, Cem Özdemir, Koman, Roni, Magaye Gueye

    BURSASPOR: Harun, Serdar, İsmail, Ertuğrul, Aziz, Merter, Bilal, Batalla, Jorquera, Del Valle, Necid

    1. 19 Ağustos 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:53
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