Açılışı Bursa yaptı





6526 taraftarın stadın takip attığı karşılaşmada sezonun ilk golünü 24. dakikada Adanaspor'dan Renan Diniz kaydetti. Turuncu-beyazlılar bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda defansta üst üste hatalar yapan



Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla sahneye çıktı ve Bursaspor'u öne geçiren golü attı. Son bölümde Adanaspor beraberlik için yüklendi başka gol sesi çıkmadı.



Sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olan Bursaspor sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı. Adanaspor ise 12 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e yenilgiyle başladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçta Bursaspor 'a 2-1 kaybetti.6526 taraftarın stadın takip attığı karşılaşmada sezonun ilk golünü 24. dakikadaRenan Diniz kaydetti. Turuncu-beyazlılar bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda defansta üst üste hatalar yapan Bursaspor , ikinci yarıya daha etkili başladı. Timsah, aradığı beraberlik golünü 57. dakikada Ertuğrul Ersoy'la buldu.Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla sahneye çıktı ve Bursaspor'u öne geçiren golü attı. Son bölümde Adanaspor beraberlik için yüklendi başka gol sesi çıkmadı.Sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olan Bursaspor sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı. Adanaspor ise 12 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e yenilgiyle başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 56. sezonunda ilk santra Adana'da yapıldı. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun ile yolların ayrılmasının ardından Eyüp Arın ile yola devam eden Adanaspor

YENİ TRANSFERLER

Adanaspor'un yeni transferlerinden, Bekir Yılmaz, Ousmane, Digao, Renan Diniz, Ronei, Vlagyimir Koman da ilk 11'de yer alarak, ilk kez resmi maça çıktı.

Bursaspor'da ise sezon öncesi transfer edilen Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa, İsmail Konuk, Merter Yüce, Del Valle ilk 11'de forma şansı buldu.





ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Futbolcular sahaya "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Adanaspor tribünlerinde, "Hasret bitti sevdan bitmedi" ile "Döndük dönüşü olmayan yollardan" ifadeleri yer alan çeşitli pankartlar açıldı. Maçı Bursaspor taraftarları da kendilerine ayrılan kuzey kale arkasında izledi. Yaklaşık 250 taraftar takımlarını destekledi.