Açılışı Bursa yaptı
Adanaspor, 12 yıl aradan sonra yükseldiği Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında, Bursaspor'u konuk etti. Hamzaoğlu yönetimindeki Timsah, ilk yarısını 1-0 yenik kapadığı maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Batalla'nın 82. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
6526 taraftarın stadın takip attığı karşılaşmada sezonun ilk golünü 24. dakikada Adanaspor'dan Renan Diniz kaydetti. Turuncu-beyazlılar bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarıda defansta üst üste hatalar yapan Bursaspor, ikinci yarıya daha etkili başladı. Timsah, aradığı beraberlik golünü 57. dakikada Ertuğrul Ersoy'la buldu.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla sahneye çıktı ve Bursaspor'u öne geçiren golü attı. Son bölümde Adanaspor beraberlik için yüklendi başka gol sesi çıkmadı.
Sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olan Bursaspor sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşadı. Adanaspor ise 12 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'e yenilgiyle başladı.
YENİ TRANSFERLER
Adanaspor'un yeni transferlerinden, Bekir Yılmaz, Ousmane, Digao, Renan Diniz, Ronei, Vlagyimir Koman da ilk 11'de yer alarak, ilk kez resmi maça çıktı.
Bursaspor'da ise sezon öncesi transfer edilen Serdar Kurtuluş, Bilal Kısa, İsmail Konuk, Merter Yüce, Del Valle ilk 11'de forma şansı buldu.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Futbolcular sahaya "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Adanaspor tribünlerinde, "Hasret bitti sevdan bitmedi" ile "Döndük dönüşü olmayan yollardan" ifadeleri yer alan çeşitli pankartlar açıldı. Maçı Bursaspor taraftarları da kendilerine ayrılan kuzey kale arkasında izledi. Yaklaşık 250 taraftar takımlarını destekledi.
- 19 Ağustos 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:32
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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