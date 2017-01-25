Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti
Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti.
Gaziantepspor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, NCR International Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. Bir dizi test ve tahlilleri yapılan Uygun'a hastanedeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygun da yoğun ilgiye fotoğraf çekilerek karşılık verdi.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nereye Bruma!
Toplam 20
Yorum
yorumsuz bide kızıyor bencillik yapmasaydın çıkmazdın.canım poziyonları harcadı.tek bildiği çalım.demek 11 de başlamasa bu kaçıp gider gsden.
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 83
Yorum
sabri van persinin kenarda durmasi zaten komedi.ama basrolü kendisi oynuyor ne yazik ki.Anneannem bile yere daha saglam basar.fizikman cökmüs
- F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya geliyor
Toplam 6
Yorum
Gsli Marifet Yıldız oyuncular il kazanmakta degil yeğen marifet yıldızları yenebilmekte yeğen :D
Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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