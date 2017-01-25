Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti.

Gaziantepspor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, NCR International Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. Bir dizi test ve tahlilleri yapılan Uygun'a hastanedeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygun da yoğun ilgiye fotoğraf çekilerek karşılık verdi.