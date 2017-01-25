 Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti

    Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti

    Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'in yerine takımın başına getirilen Teknik Direktör Bülent Uygun sağlık kontrolünden geçti.

    Gaziantepspor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun, NCR International Hospital'da sağlık kontrolünden geçti. Bir dizi test ve tahlilleri yapılan Uygun'a hastanedeki sağlık çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygun da yoğun ilgiye fotoğraf çekilerek karşılık verdi.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:49
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