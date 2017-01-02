 Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ve evlendi

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi

    'ın yıldız oyuncusu , oyuncu ile hayatını birleştirdi.

    'ın milli futbolcusu , bir süredir birlikte olduğu oyuncu ile evlendi.

    İtalya'da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından henüz nikah fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmadı.

    Roma'da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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