Caner Erkin ve Şükran Ovalı evlendi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi.
İtalya'da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı sosyal medya hesaplarından henüz nikah fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmadı.
Roma'da sadece bir nikah yapan çift, mutlu günlerinde 14 misafire yer verdi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:45
- Galatasaray’ı seçti
Toplam 14
Yorum
1905 tesla Kule stoper lazım
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 32
Yorum
adnan Adam atmak,silmek ne kadar kolay.Sorununa inmelisiniz.Paraysa parasını verin.Derdini öğrenin.Hem paranız yok,hem de adam beğenmezsiniz.İşe yaramaz diye gönderdiğiniz adamlar harikalar yaratıyor.....
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 32
Yorum
Yasama Musonda çok iyi biri ancak İsveçli fiziken zayıf. Partizanlı stoper ise çok güzel fizikli bir kasap gibi. Yine de çıplak gözle izlemek lazım. Bizim scoutlar ne iş yapar bilinmez. Partizanlı için Cevat Prekaziz den bilgi alınabilir.
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