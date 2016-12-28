Gascoigne hastanelik oldu
Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra'da bir otelde karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.
Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.
İngiltere Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Gascoigne, son yıllarda yaşadığı alkol sorunuyla gündeme gelmişti.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:25
- Babel’in yanında Tunay bombası
Toplam 44
Yorum
44istanbul gereksiz transfer. yönetim, fazala paran varsa, klas bitirici bir golcü al! ara transferde bitirici forvet alinmazsa, bu seneyi hic bir kupa almadan bitiririz! o kadar acik ve net ortada. Olan elimizdeki iyi kadroya olur, belkide dagilir. En kötü ihtimal hesabi Senol Hocaya cikarirlar ve takim en az 5 sene daha geri gider! Yönetim, birak bu sagdan soldan oyuncu toplarlamayi. parayi bas, sadece 1-2 nokta atis transferi yap!
- Üç takviye yapacağız
Toplam 10
Yorum
CEMİL SOFUOĞLU SAYIN ERSUN YANAL SEN PARA KAZANACAKSIN DIYE TRABZONSPOR KUMEMI DUSSUN.LUTFEN YAKAMIZDAN DUSERMISIN.
- Pereira Trabzon'da
Toplam 25
Yorum
Düsseldorf'lu Trabzon'da güzel olan,, taraftar olarakta, idare heyeti olarakta Ersun hocaya güvenmeleri, sebat etmeleri ve kredisini zedeleyecek tek bir açıklama dahi yapmamaları ! Yani, dogru yolda sabırla ilerlemeleri !
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