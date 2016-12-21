İran'dan Türkiye’ye yasak!
İran Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, tüm spor federasyonlarının ikinci bir emre kadar Türkiye’ye spor takımlarının gönderilmesinin durdurulması istendiği bildirildi.
Aynı zamanda dün yapılan açıklamada da İran Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının zorunlu olmayan durumlar dışında Türkiye'ye seyahat etmemelerini tavsiye etti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:40
- ‘Burak yine ofsayta düştü’
Toplam 5
Yorum
1905 Beyler oturup bir videoyu izleyin ondan sonra yorum yapın. Burak ne yaparsa yapsın haklıdır diyorsanız eyvallah
- Q7’nin kafasını Çinliler karıştırdı
Toplam 7
Yorum
bizim deniz kimse hayatının son imzasını 6 yerine 2 milyona atmaz. kazandığının üç katını ver Fikret başkan bile gider kimse de kızmaz
- Tolga ve Sinan krizi
Toplam 5
Yorum
........... MURAT : SANA KATILIRIM. KONUYU ANLAMAMIŞSIN. BEN GENÇLER OYNAMASIN DEMİYORUM, BİLAKİS GS DA 26 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU OLMASIN DİYORUM. SİNAN IN DA SORUMSUZLUĞUNU VURGU YAPIYORUM. O YAŞLAR DA GS DA OYNAYAN EMRE BELÖZOĞLU NU ÖRNEK GÖSTERİYORUM. KONU BUDUR.
İran'dan Türkiye’ye yasak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.