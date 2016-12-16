Benzema'ya kötü haber
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'te forma giyen Karim Benzema'nın, şantaj suçlamasıyla hakkında Fransa'da devam eden davanın düşürülmesi talebi reddedildi.
Versay kentinde düzenlenen temyiz duruşmasının ardından açıklamalarda bulunan avukat Serge Money, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirtti.
Mahkeme, sanıklar hakkında devam eden soruşturmanın eski Fransız milli futbolcu Djibril Cisse'yi kapsayacak şekilde genişletilmesini de talep etti.
Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.
Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı.
Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu, kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:50
- Stopere ikisinden biri
Toplam 7
Yorum
yeter ama yönetim subotic ve ivanoviç subotic stoper sorununu çözer bi yıllık sözleşmesi var ivanoviçte bu sene son hem stoper oynuyor hem sağ bek bi taşta iki kuş çarla çöple uğraşmayın allah aşkına
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 4
Yorum
hiper Keşke haberi daha iyi okuyabilsen. Daha başlıkta diyor gitmiyorum diye. Böyle de maç izliyor isen acaba izlemesen mi?
- "UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor"
Toplam 26
Yorum
Düsseldorf'lu Bir klübün iç meselelerine , kısaca üzerine ait olmayan işlere karışma ! USLU dur ! Ama , illede bir şey yapmak istiyorsan, "Trabzon'a kupasını niye verEmiyosun" sorusunun cevabını vermeye çalış !
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