Barcelona'daki evine haciz geldi!
Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez'in borçlarından dolayı Barcelona'daki evine haciz konulduğu iddia edildi.
Haberde verilen detaylarda Alexis Sanchez'in 2011, 2012 ve 2013 yıllarından toplam vergi borcunun 2 milyon 297 bin 118 avro 75 sent olduğu, bunun üzerine faiz ve cezaların da eklendiği bildirildi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 15:57
- Stopere ikisinden biri
Toplam 7
Yorum
yeter ama yönetim subotic ve ivanoviç subotic stoper sorununu çözer bi yıllık sözleşmesi var ivanoviçte bu sene son hem stoper oynuyor hem sağ bek bi taşta iki kuş çarla çöple uğraşmayın allah aşkına
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 4
Yorum
hiper Keşke haberi daha iyi okuyabilsen. Daha başlıkta diyor gitmiyorum diye. Böyle de maç izliyor isen acaba izlemesen mi?
- "UEFA da Cüneyt Çakır'ı beğenmiyor"
Toplam 26
Yorum
Düsseldorf'lu Bir klübün iç meselelerine , kısaca üzerine ait olmayan işlere karışma ! USLU dur ! Ama , illede bir şey yapmak istiyorsan, "Trabzon'a kupasını niye verEmiyosun" sorusunun cevabını vermeye çalış !
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