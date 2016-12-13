 Kahramanı Messi'yle nihayet buluştu! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Kahramanı Messi'yle nihayet buluştu!

    Kahramanı Messi'yle nihayet buluştu!

    Poşetten yaptığı Messi formasıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Afgan çocuk Murtaza Ahmadi, Arjantinli yıldızla nihayet buluştu.

    Barcelona'nın, Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımıyla yapacağı dostluk maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmesi sonrası, kahramanı Messi ile tanışmak isteyen 6 yaşındaki çocuğun hayali sonunda gerçek oldu.

    Buluşmanın görüntüleri Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesine ait resmi twitter hesabından paylaşıldı.

    Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.


    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:44
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