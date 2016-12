Kahramanı Messi'yle nihayet buluştu!

Barcelona'nın, Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımıyla yapacağı dostluk maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmesi sonrası, kahramanı Messi ile tanışmak isteyen 6 yaşındaki çocuğun hayali sonunda gerçek oldu.

Buluşmanın görüntüleri Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesine ait resmi twitter hesabından paylaşıldı.

Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.

The image the world wanted to see. The six year old boy who dreamed of meeting his hero, #Messi, finally comes true. #FCBinDoha pic.twitter.com/58FWn17b9A