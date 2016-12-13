Kahramanı Messi'yle nihayet buluştu!
Poşetten yaptığı Messi formasıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Afgan çocuk Murtaza Ahmadi, Arjantinli yıldızla nihayet buluştu.
Barcelona'nın, Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımıyla yapacağı dostluk maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya gelmesi sonrası, kahramanı Messi ile tanışmak isteyen 6 yaşındaki çocuğun hayali sonunda gerçek oldu.
Buluşmanın görüntüleri Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın organizasyon komitesine ait resmi twitter hesabından paylaşıldı.
Üstünde "Messi" ve "10" yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için Afganistan Futbol Federasyonu tarafından girişimler başlatılmıştı.
The image the world wanted to see. The six year old boy who dreamed of meeting his hero, #Messi, finally comes true. #FCBinDoha pic.twitter.com/58FWn17b9A— Road to 2022 (@roadto2022) 13 Aralık 2016
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 17:44
- Ruslardan Fenerbahçe yorumu
Toplam 6
Yorum
Sneijder_W Ligdeki puan durumunuza bir bakın. Galatasaray'ı tanıyacaksınız tamam mı ?!
- G.Saray’sız lig olmaz
Toplam 5
Yorum
MERT Riv riv riv. Bu yönetim için başarı ligde Fb nin üstünde olalım da kaçıncı olursak olalım.
- Bülent Uygun görevi bıraktı
Toplam 1
Yorum
MalatyalıKartal44 Hem boş boğazlık, hemde 8 yedikten sonra ilk ve son Türk teknik adam sen olacaksın Katara giden...
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