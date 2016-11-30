Geride birçok trajik hikaye kaldı
Kolombiya'da gerçekleşen ve Brezilya ekibi Chapecoense'nin teknik heyeti ve oyuncularının da hayatını kaybettiği uçak kazası, ardında birçok trajik hikaye bıraktı.
Chapecoense, son yıllarda gösterdiği performansla Brezilya'nın yükselen değeri olarak dikkati çekiyordu. Yaklaşık 200 bin kişi nüfuslu Chapeco şehrinin takımı, 2009'da dördüncü ligde mücadele ettiği Brezilya'da 2014 yılında birinci lige yükseldi. 43 yıllık tarihinde en iyi sezonunu geçiren Brezilya ekibi, Güney Amerika futbolunun iki numaralı kupası Sudamericana'da final oynamak için yola çıktığı Medellin'e ulaşamadı.
- Bir hafta önce baba olacağını öğrendi
Takımın 22 yaşındaki forvetlerinden Tiago da Rocha Vieira, kazadan bir hafta önce eşinin hamile olduğunu öğrendi.
Chapecoense'nin gelecek vadeden futbolcularından Vieira, uçak kazasında yaşamını yitirenler arasında yer aldı.
Baba olacağı haberini öğrendikten sonra yaşadığı sevincin videosu internette paylaşılan Vieira, çocuğunu kucağına alma mutluluğunu ise tadamadı.
- Biri pasaportunu unuttu, diğeri sakattı
Chapecoense Teknik Direktörü Caio Junior'un oğlu Matheus Saroli, pasaportunu unuttuğu gerekçesiyle uçağa binemedi.
Babasını kaybeden Saroli, kazanın ardından yaşadığı şoku sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı mesajla ifade etti.
Takımın Arjantinli golcüsü 28 yaşındaki Alejandro Martinuccio ise sakatlığı nedeniyle Kolombiya'ya giden kafilede yer almadı. Martinuccio, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, kaza haberini sabah uyandığında gördüğünü belirterek, takım arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.
- Üç futbolcu hayatta kaldı
Kaza sırasında uçakta bulunan 77 kişiden 6'sının hayatta kaldığı duyuruldu. Kaleci Jakson Follmann, savunma oyuncusu Helio Zampier Neto ve orta saha oyuncusu Alan Ruschel'in kazadan sağ kurtulan Chapecoenseli futbolcular olduğu bildirildi.
Sağ kalanlar arasında durumu en ağır olan takımın 24 yaşındaki file bekçisi Follmann'ın bir bacağını kaybettiği açıklandı.
Milli takımlar düzeyinde az sayıda futbolcusu bulunan Chapecoense'de Avrupa tecrübesine sahip Cleber Santana da forma giyiyordu. Kazada yaşamını yitirenlerden Santana, İspanya'nın Atletico Madrid ve Mallorca takımlarında mücadele etti.
- Atletico Nacional ve Brezilya kulüplerinden jest
Kolombiya'nın Atletico Nacional Kulübü, Sudamericana Kupası şampiyonluğunun finaldeki rakibi Chapecoense'ye verilmesi için Güney Amerika Futbol Konfederasyonuna (CONMEBOL) başvuruda bulundu.
Brezilya kulüpleri ise Chapecoense'ye futbolcularını bedelsiz kiralayabilmek için futbol federasyonuna teklif sundu.
Ayrıca kulüpler tarafından Chapecoense'nin üç yıl boyunca küme düşmekten muaf tutulması istendi.
- Taraftarlar statta toplandı
Binlerce futbolsever, kazanın ardından ölenleri anmak için takımın stadı Arena Conda'da bir araya geldi.
İspanya'da Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok takım ise antrenmanları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:08
- Kurtların düellosu
Toplam 40
Yorum
vlkn80 Keşke bu kadar vurmasaydın yüzüme, şu an ne kadar yerin dibindeyim anlatamam...;)))
- İrfan Can’dan vazgeçilmiyor
Toplam 7
Yorum
motta61 ersun yanal yusuf yazıcı ve abdülkadiri kullanmıyo siz ortasahaya para harcıyonuz
- İrfan Can’dan vazgeçilmiyor
Toplam 7
Yorum
motta61 Trabzonspor da orta saha bolluğu var ve yusuf yazıcı ,avrupanın messi dediği abdülkadir kupa maçlarında dahi oynatılmıyo ,
Geride birçok trajik hikaye kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.