Geride birçok trajik hikaye kaldı

Sadece bir hafta önce baba olacağını öğrenen Chapecoense forveti Tiago da Rocha Vieira, kazada hayatını kaybedenler arasında yer alırken, Matheus Saroli pasaportunu unuttuğu, Alejandro Martinuccio da sakatlığı bulunduğu için arkadaşlarının yanında değildi.Chapecoense, son yıllarda gösterdiği performansla Brezilya'nın yükselen değeri olarak dikkati çekiyordu. Yaklaşık 200 bin kişi nüfuslu Chapeco şehrinin takımı, 2009'da dördüncü ligde mücadele ettiği Brezilya'da 2014 yılında birinci lige yükseldi. 43 yıllık tarihinde en iyi sezonunu geçiren Brezilya ekibi, Güney Amerika futbolunun iki numaralı kupası Sudamericana'da final oynamak için yola çıktığı Medellin'e ulaşamadı.

- Bir hafta önce baba olacağını öğrendi

Takımın 22 yaşındaki forvetlerinden Tiago da Rocha Vieira, kazadan bir hafta önce eşinin hamile olduğunu öğrendi.





Chapecoense'nin gelecek vadeden futbolcularından Vieira, uçak kazasında yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Baba olacağı haberini öğrendikten sonra yaşadığı sevincin videosu internette paylaşılan Vieira, çocuğunu kucağına alma mutluluğunu ise tadamadı.

- Biri pasaportunu unuttu, diğeri sakattı

Chapecoense Teknik Direktörü Caio Junior'un oğlu Matheus Saroli, pasaportunu unuttuğu gerekçesiyle uçağa binemedi.

Babasını kaybeden Saroli, kazanın ardından yaşadığı şoku sosyal medyadaki Facebook hesabından paylaştığı mesajla ifade etti.

Takımın Arjantinli golcüsü 28 yaşındaki Alejandro Martinuccio ise sakatlığı nedeniyle Kolombiya'ya giden kafilede yer almadı. Martinuccio, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, kaza haberini sabah uyandığında gördüğünü belirterek, takım arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.





- Üç futbolcu hayatta kaldı

Kaza sırasında uçakta bulunan 77 kişiden 6'sının hayatta kaldığı duyuruldu. Kaleci Jakson Follmann, savunma oyuncusu Helio Zampier Neto ve orta saha oyuncusu Alan Ruschel'in kazadan sağ kurtulan Chapecoenseli futbolcular olduğu bildirildi.

Sağ kalanlar arasında durumu en ağır olan takımın 24 yaşındaki file bekçisi Follmann'ın bir bacağını kaybettiği açıklandı.

Milli takımlar düzeyinde az sayıda futbolcusu bulunan Chapecoense'de Avrupa tecrübesine sahip Cleber Santana da forma giyiyordu. Kazada yaşamını yitirenlerden Santana, İspanya'nın Atletico Madrid ve Mallorca takımlarında mücadele etti.





- Atletico Nacional ve Brezilya kulüplerinden jest

Kolombiya'nın Atletico Nacional Kulübü, Sudamericana Kupası şampiyonluğunun finaldeki rakibi Chapecoense'ye verilmesi için Güney Amerika Futbol Konfederasyonuna (CONMEBOL) başvuruda bulundu.

Brezilya kulüpleri ise Chapecoense'ye futbolcularını bedelsiz kiralayabilmek için futbol federasyonuna teklif sundu.





Ayrıca kulüpler tarafından Chapecoense'nin üç yıl boyunca küme düşmekten muaf tutulması istendi.

- Taraftarlar statta toplandı

Binlerce futbolsever, kazanın ardından ölenleri anmak için takımın stadı Arena Conda'da bir araya geldi.





İspanya'da Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok takım ise antrenmanları öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.