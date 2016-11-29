Trajik kazaya duyarsız kalmadılar
Fenerbahçe ve Galatasaray, Chapecoense için taziye mesajı yayınladılar.
Chapecoense'yi taşıyan ve 72 yolcunun bulunduğu uçağın Kolombiya'da düşmesi sonrası Brezilya kulübüne art arda taziye mesajları gönderildi.
Kulüpler resmi internet sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınlarken bu trajik kazaya Fenerbahçe ve Galatasaray da duyarsız kalmadı.
Sarı lacivertli kulüp, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Chapecoense'ye "Sizinleyiz" mesajı yolladı.
WE ARE WITH YOU @ChapecoenseReal. #Chapecoense pic.twitter.com/SSWjbUwuia— Fenerbahce_EN (@Fenerbahce_EN) 29 Kasım 2016
Galatasaray ise yine twitter hesabından "Dualarımız sizinle" paylaşımını yaptı.
Dualarımız sizinle.. #prayforchapecoense @ChapecoenseReal pic.twitter.com/NSvPC4r2Gj— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 29 Kasım 2016
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:03
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Toplam 9
Yorum
analizci Allah rahmet eylesin . Sabırlar dilerim Kweuke . böyle durumlarda insan kendini yalnız hisseder. Bu millet hep senin yanında olacak unutma
- Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 15
Yorum
vlkn80 Sen gönlünü ferah tut bizim herzaman Lensimiz yoktu ama biz sizi Q7 ile de yendik Q7 sizde, o yüzden fazla takma bunları kafana...;)
- 30’dan uzak duracak
Toplam 5
Yorum
pardon altyapıdan 2-3 tane çıksın ama sağlam çıksın 10 futbolcu altyapıdan alınca başarı gelmez hangi birine şans verecek 2-3 kişi olsa neyse olur
Trajik kazaya duyarsız kalmadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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