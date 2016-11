Trajik kazaya duyarsız kalmadılar

Chapecoense'yi taşıyan ve 72 yolcunun bulunduğu uçağın Kolombiya'da düşmesi sonrası Brezilya kulübüne art arda taziye mesajları gönderildi.

Kulüpler resmi internet sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınlarken bu trajik kazaya Fenerbahçe ve Galatasaray da duyarsız kalmadı.

Sarı lacivertli kulüp, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Chapecoense'ye "Sizinleyiz" mesajı yolladı.

WE ARE WITH YOU @ChapecoenseReal. #Chapecoense pic.twitter.com/SSWjbUwuia