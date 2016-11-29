Kaza yapan uçakla ilgili flaş detay
Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan ve 72 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonrası ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor...
Uçağın Kolombiya'da düştüğü haberinin sabah saatlerinde gündeme oturmasının ardından Messi ve Arjantin Milli Takımı'yla ilgili ilginç bir detaya rastlandı.
Messi ve takım arkadaşlarının düşen Lamia BAE-146 model uçağı kazadan 20 gün önce kullandıkları ortaya çıktı!
Brezilya ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri 2018 Dünya Kupası eleme maçı için aynı uçakta yolculuk eden yıldız oyuncuların uçak içerisinde çektirdikleri fotoğraflar dış basında servis edildi.
- 29 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:41
- Eto'o kiralanacak
Toplam 15
Yorum
hakan daha iyi bir tesbit olamazdı teşekkürler
- ''Sorumluluk bana ait!''
Toplam 10
Yorum
TS gürkan Takım iyi sadece forvet yok bi forvet is yapar sion da forma giyen pape maussa kante alsak yeter .
- Brahimi’ye pençe
Toplam 4
Yorum
tan fransa lig 2 de oynayan Remi Oudin i orta sahaya takviye et bak keyfine.daha 20 yaşında genc çok faydalı bir transfer olur.geleceğide parlak
Kaza yapan uçakla ilgili flaş detay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.