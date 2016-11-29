Kaza yapan uçakla ilgili flaş detay

Uçağın Kolombiya'da düştüğü haberinin sabah saatlerinde gündeme oturmasının ardından Messi ve Arjantin Milli Takımı'yla ilgili ilginç bir detaya rastlandı.

Messi ve takım arkadaşlarının düşen Lamia BAE-146 model uçağı kazadan 20 gün önce kullandıkları ortaya çıktı!

Brezilya ile oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri 2018 Dünya Kupası eleme maçı için aynı uçakta yolculuk eden yıldız oyuncuların uçak içerisinde çektirdikleri fotoğraflar dış basında servis edildi.



