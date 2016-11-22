Sow ve Demba Ba kebapçı oldu
Fenerbahçeli futbolcu Sow ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba, kebapçı oldu.
İstanbul'a Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için gelen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba, yakın arkadaşı Sow ile beraber önlüklerini giydi ve ocağın başına geçerek et pişirdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken futbolcuların et pişirirken, Türkçe konuşmaları dikkat çekti.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Demba Ba ocakla ilgilenirken, sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow ise et pişirdi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Demba Ba ocakla ilgilenirken, sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow ise et pişirdi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:13
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