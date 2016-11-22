 Sow ve Dem Baba kebapçı oldu – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sow ve Dem Baba kebapçı oldu

    Sow ve Dem Baba kebapçı oldu

    Fenerbahçeli futbolcu Sow ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dem Baba, kebapçı oldu.

    İstanbul'a Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için gelen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba, yakın arkadaşı Sow ile beraber önlüklerini giydi ve ocağın başına geçerek et pişirdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken futbolcuların et pişirirken, Türkçe konuşmaları dikkat çekti.

    Sosyal medyaya düşen görüntülerde Demba Ba ocakla ilgilenirken, sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow ise et pişirdi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sow ve Dem Baba kebapçı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.