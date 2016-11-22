Sow ve Dem Baba kebapçı oldu
Fenerbahçeli futbolcu Sow ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dem Baba, kebapçı oldu.
İstanbul'a Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemek için gelen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba, yakın arkadaşı Sow ile beraber önlüklerini giydi ve ocağın başına geçerek et pişirdi. Sempatik tavırları ile dikkat çeken futbolcuların et pişirirken, Türkçe konuşmaları dikkat çekti.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Demba Ba ocakla ilgilenirken, sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow ise et pişirdi.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Demba Ba ocakla ilgilenirken, sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow ise et pişirdi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a müjde
Toplam 6
Yorum
VDTSZGN Büyük takımlara bak 7 ofansif le oynar küçük takımlar a bak 7 defansif le oynar......
- ''Ders verdik''
Toplam 11
Yorum
lucescu iyi hoca tamam , da Advocat ondan daha iyi hoca
- Beni de yedi!
Toplam 17
Yorum
Aslan SENIN ICIN EBOUE'YI KOVAN APTURRAHIM ABIN COK GURUR DUYUYORDUN SENINLE ZABRY REIS
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