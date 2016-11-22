11. kez "yılın futbolcusu" seçildi

İbrahimoviç, Stockholm'deki Globen Arena'da gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.

İsveç Futbol Federasyonu tarafından sürpriz yapılan törende, İbrahimoviç'in heykelinin Stockholm'de bulunan Friends Arena Stadı'nın yanına dikileceği açıklandı.

Törende konuşan Zlatan İbrahimoviç, 11. kez "Altın Top Ödülü"ne layık görülmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "İsveç'te kendime ait 11 kişilik bir takımım oldu." diyerek espri yaptı.

İsveç Milli Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı 50 bin kişilik Friends Arena Stadı'nın yanına heykelinin dikileceğinin açıklamasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu vurgulayan İbrahimoviç, "Malmö'nün Rosengard Mahallesi'nden çıkan bir gencin heykeli başkente dikilecek. Heykeller ölen kişiler için dikilir ama benim heykelim yaşarken dikiliyor. Ben öldükten sonra da heykelim beni hatırlatmaya devam edecek. İsveç halkına teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarıları yakalayamazdım." diye konuştu.

Sadece sarayının eksik kaldığını dile getiren İbrahimoviç, sonraki bir tarihte sarayının yapılacağını ve Arena statlarından birine adının da verileceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Törende "Yılın Hakemi Ödülü" ise FIFA kokartlı hakem Stefan Johannesson'a verildi.

- Elmander törene davet edilmedi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, geceye davet edilmemesine tepki gösterdi.

İsveç basınına konuşan Elmander, "15 yıl 85. kez milli takım formasını giydim. Milli takımı bıraktıktan sonra kendimi unutulmuş ve terk edilmiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.