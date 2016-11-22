11. kez "yılın futbolcusu" seçildi
Manchester United'ın 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic, İsveç'te 11. kez "yılın futbolcusu" seçildi.
İsveç Futbol Federasyonu tarafından sürpriz yapılan törende, İbrahimoviç'in heykelinin Stockholm'de bulunan Friends Arena Stadı'nın yanına dikileceği açıklandı.
Törende konuşan Zlatan İbrahimoviç, 11. kez "Altın Top Ödülü"ne layık görülmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu, "İsveç'te kendime ait 11 kişilik bir takımım oldu." diyerek espri yaptı.
İsveç Milli Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı 50 bin kişilik Friends Arena Stadı'nın yanına heykelinin dikileceğinin açıklamasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu vurgulayan İbrahimoviç, "Malmö'nün Rosengard Mahallesi'nden çıkan bir gencin heykeli başkente dikilecek. Heykeller ölen kişiler için dikilir ama benim heykelim yaşarken dikiliyor. Ben öldükten sonra da heykelim beni hatırlatmaya devam edecek. İsveç halkına teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarıları yakalayamazdım." diye konuştu.
Sadece sarayının eksik kaldığını dile getiren İbrahimoviç, sonraki bir tarihte sarayının yapılacağını ve Arena statlarından birine adının da verileceğini umduğunu sözlerine ekledi.
Törende "Yılın Hakemi Ödülü" ise FIFA kokartlı hakem Stefan Johannesson'a verildi.
- Elmander törene davet edilmedi
Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, geceye davet edilmemesine tepki gösterdi.
İsveç basınına konuşan Elmander, "15 yıl 85. kez milli takım formasını giydim. Milli takımı bıraktıktan sonra kendimi unutulmuş ve terk edilmiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 09:49
- Aslan 1 ayda dağıldı
Toplam 2
Yorum
FBLi Levent nazifoğlu şampiyonlukta bizi saymamıştı, JOR da rakip olarak görmemişti. Şimdi ne oldu?
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 23
Yorum
İYİ YÖNETTİ? SEN FUTBOL İZLEMEYİ BIRAK KARDEŞ.HERŞEYİ GEÇTİM HER FAULÜMÜZDE ERKEN BAŞLAMAMIZA İZİN VERMEDİ.GOLÜMÜZÜ VERMEDİ.SEN FUTBOL İZLEMEYİ BIRAK.YUSUF ARKASINI DÖNMÜŞ GİDİO.KALECİ ELİNDEN KAÇIRIO TOPU.NASL FAUL BU?
- Anadolu'nun lideri
Toplam 4
Yorum
KONYASPOR Konyaspor birde güzel 3 transferle gene ilk 3 e oynarız
11. kez "yılın futbolcusu" seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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