 11. kez "yılın futbolcusu" seçildi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    11. kez "yılın futbolcusu" seçildi

    11. kez "yılın futbolcusu" seçildi

    Manchester United'ın 35 yaşındaki yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic, İsveç'te 11. kez "yılın futbolcusu" seçildi.

    İbrahimoviç, Stockholm'deki Globen Arena'da gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.

    İsveç Futbol Federasyonu tarafından sürpriz yapılan törende, İbrahimoviç'in heykelinin Stockholm'de bulunan Friends Arena Stadı'nın yanına dikileceği açıklandı.

    Törende konuşan Zlatan İbrahimoviç, 11. kez "Altın Top Ödülü"ne layık görülmekten dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.

    Ünlü oyuncu, "İsveç'te kendime ait 11 kişilik bir takımım oldu." diyerek espri yaptı.

    İsveç Milli Takımı'nın iç saha maçlarını yaptığı 50 bin kişilik Friends Arena Stadı'nın yanına heykelinin dikileceğinin açıklamasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu vurgulayan İbrahimoviç, "Malmö'nün Rosengard Mahallesi'nden çıkan bir gencin heykeli başkente dikilecek. Heykeller ölen kişiler için dikilir ama benim heykelim yaşarken dikiliyor. Ben öldükten sonra da heykelim beni hatırlatmaya devam edecek. İsveç halkına teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarıları yakalayamazdım." diye konuştu.

    Sadece sarayının eksik kaldığını dile getiren İbrahimoviç, sonraki bir tarihte sarayının yapılacağını ve Arena statlarından birine adının da verileceğini umduğunu sözlerine ekledi.

    Törende "Yılın Hakemi Ödülü" ise FIFA kokartlı hakem Stefan Johannesson'a verildi.

    - Elmander törene davet edilmedi

    Galatasaray'ın eski futbolcularından Johan Elmander, geceye davet edilmemesine tepki gösterdi.

    İsveç basınına konuşan Elmander, "15 yıl 85. kez milli takım formasını giydim. Milli takımı bıraktıktan sonra kendimi unutulmuş ve terk edilmiş gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 09:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    11. kez "yılın futbolcusu" seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.