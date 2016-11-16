FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'den kaçıyor
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Liderden Süper paket
Toplam 4
Yorum
sandor FENER Manchester'e hazırlandığı gibi hazırlanmalı. Bence LENS oynayacak..Bakalım EL mi yaman BEY mi yaman.
- Tolgay’a 3 kulüpten teklif var
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Ah şu hakemler ahh.. Ama biz pes edecek camia değiliz ne olursa olsun Galatasaray şampiyon olacak.
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Hakemler sizden taraf sorun etmeyin.
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