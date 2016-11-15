Yıldızları asla barışmadı

Portekizli teknik adamın Inter, Chelsea ve Manchester United'da arasının iyi olmadığı yıldız futbolcular arasında Kevin De Bruyne, Henrikh Mkhitaryan, Bastian Schweinsteiger, Romelu Lukaku, Juan Mata ve Ricardo Quaresma gibi isimler bulunuyor.

- Kevin De Bruyne

Belçika Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, Belçika ekibi Genk'ten İngiliz takımı Chelsea'ye 6 milyon sterline (Yaklaşık 23 milyon lira) transfer edildi. 2013-2014 sezonunda Chelsea'nin başında bulunan Mourinho ile arası iyi olmayan Bruyne, takımda uzun süre oynama fırsatı bulamadı.

Mavi-beyazlı ekiple toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, gol atamadığı ve asist yapamadığı sezon sonrasında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer oldu. Mourinho sonrası çıkış yapan Bruyne, 73 maçta, 20 gol atarken, 37 de asist yaptı.

Manchester City'nin geçtiğimiz yıl renklerine bağladığı futbolcu, yeni teknik direktör Pep Guardiola'nın gözdesi oldu. Manchester City ile 15 karşılaşmaya çıkan Bruyne, 3 gol atıp 8 asiste imza attı.

- Bastian Schweinsteiger

Geçtiğimiz yıl Bayern Münih'te geçirdiği 17 senenin sonunda kariyerine Manchester United'da devam etme kararı alan Bastian Schweinsteiger de, Mourinho'nun gözden çıkardığı futbolculardan biri oldu.

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal döneminde Almanya'nın Bayern Münih takımından 14,4 milyon sterline (Yaklaşık 54 milyon lira) transfer edilen Schweinsteiger, geçen sezon 31 maçta forma giymişti.

Sezon başında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen Mourinho, gözden çıkardığı 32 yaşındaki Alman futbolcuyu antrenman yapması için 21 yaş altı takımına göndermiş ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmemişti. Takımdan ayrılmayı düşünmeyen Alman futbolcu, haftalar sonra yeniden A takımla çalışmaya başladı.

- Henrikh Mkhitaryan

Manchester United'ın yaz transfer döneminde Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ile birlikte heyecan yaratan transferlerinden biri olan Henrikh Mkhitaryan, geçen sezon Borussia Dortmund'da çıktığı 52 resmi maçta 23 kez fileleri havalandırıp 24 asist yaptı.

Ermenistan Milli Takımı'nda kaydettiği 19 golle en golcü futbolcu konumunda bulunan Mkhitaryan, Mourinho'nun gözünden düşen futbolcular arasında en dikkat çeken isimdi. Mourinho'nun az forma şansı verdiği Ermeni yıldız, kırmızı-siyahlı takımla sadece 6 resmi maçta 139 dakika süre alabildi.

- Romelu Lukaku

Chelsea, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 2009-2010 sezonunda 16 yaşındayken 28 maçta 15 golle gol kralı olan Romelu Lukaku'yu 2011 yılında renklerine bağladı.

Chelsea'de istenilen performansı sergileyemeyen Belçikalı forvet, önce West Bromwich Albion'a kiralandı. Mourinho'nun ikinci kez Chelsea'nin başına geçtiği dönemde de Lukaku, Portekizli teknik adamın forma şansı vermediği isimlerin başında geliyordu.

İngiliz ekibi Everton'a 2013 sezonunda kiralanan 23 yaşındaki oyuncu, 33 resmi maçta 16 gol attı. Mourinho'nun gözüne bir türlü giremeyen oyuncu, Everton tarafından 28 milyon sterlin karşılığında (Yaklaşık 108 milyon lira) kulüp rekoru kırılarak transfer edildi. Mavi-beyazlı ekiple bu sezon 11 lig maçına çıkan Lukaku, 7 gol atıp 4 asist yaptı.

- Juan Mata

İspanya'nın Valencia takımından Chelsea'ye transfer olan İspanyol Juan Mata, 2012 sezonunda mavi-beyazlı ekiple toplam 64 resmi maça çıkıp 20 gol kaydetti. Ertesi yıl Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle kadroda umduğu kadar yer bulamayan 28 yaşındaki futbolcu ile ünlü teknik adamın arasında soğuk rüzgarlar esti. Mata, 2013 sezonunda sadece 17 maça çıkabildi.

İkili arasındaki buzlar hem Mourinho'nun hem de Mata'nın Manchester United'a geçişi ile eridi. Başarılı orta saha oyuncusu, Portekizli teknik adamın en güvendiği futbolcular arasına girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, İspanyol futbolcunun ilk 11'de forma giydiği 9 maçın 7'sini kazandı.

- Muhammed Salah

Mısır Milli Takımı'nın oyuncusu Muhammed Salah, 2012 yılında İsviçre'de Basel takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibiydi. Gelecek vadeden futbolcular arasında gösterilen Salah, 20 yaşında Chelsea'ya transfer oldu ancak Londra ekibinde istediğini bulamadı.

Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea'de forma şansı elde edemeyen orta saha oyuncusu, iki yılda sadece 19 resmi maça çıkabildi. 2014-2015 sezonunda İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralanan Mısırlı futbolcu, 26 maçta 9 gol kaydetti. Roma tarafından önce kiralanan, bu yıl ise transfer edilen Salah, bu sezon 21 resmi maçta 17 gol atıp 6 asist yaparak başarılı bir yıl geçiriyor.

- Ricardo Quaresma

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Portekizli Ricardo Quaresma da, İtalyan ekibi Inter'de forma giydiği 2008 yılında vatandaşı Mourinho'nun takımda fırsat vermediği isimlerdendi.

13 lig maçında boy gösterip 1 gol kaydeden Quaresma, Mourinho ile anlaşamadığı için aynı yıl Chelsea'ya kiralanmıştı.

İngiliz takımında 5 maça çıkan ve ertesi yıl Inter'e geri dönen Portekizli oyuncu, Mourinho'nun yönetimindeki takımda aynı sorunla karşı karşıya kaldı. 56 resmi maçta sadece 13 kez forma şansı bulan Quaresma, 2010 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması altında 39 resmi maça çıkan Quaresma, 11 kez fileleri havalandırarak başarılı bir dönem geçirmişti.