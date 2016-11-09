İşte kimsenin bilmediği o özelliği

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump oldu. Emlak krallığı ile tanınan yeni başkan Trump'ın bir özelliği de spora olan ilgisi...

ÜÇ SPORA MERAKI VARDI

Liseyi yarıda bıraktıktan sonra New York Askeri Akademisi'ne kayıt olan Trump burada sportif faaliyetleri ile öne çıktı. O dönemki okul arkadaşlarının anlattıklarına göre Trump askeri okulda beyzbol ve Amerikan Futbolu oynamaktan büyük zevk alırken, bir sezon da okul takımında futbol oynadı.

SAĞ KANAT VE FORVET

Trump'ın arkadaşlarından Ted Levine, onunla ilgili verdiği röportajda, "En iyilerden birisiydi. Çok iyi bir atletti. Beyzbolda başarılıydı. Futbolda da dikkat çekiyordu. Mental ve fiziksel olarak tüm sporlara uygundu" şeklinde konuşmuştu

Trump okul takımında futbol oynadığı dönemde hem sağ kanat ve hem de forvet olarak forma giymişti.





FUTBOL TAKIMI ALMAK İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda çıkan haberlerde ise Trump'ın Kolombiya'dan bir futbol takımı satın alacağı iddiaları yer almıştı.

Trump'ın da ortakları arasında yer aldığı Proto Group'un Kolombiya takımı Atletico Nacional'ı satın alacağı iddia edilmiş ancak kulüp başkanı Ramon Pinilla bunların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.



