İşte kimsenin bilmediği o özelliği
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın gençlik yıllarında spora olan merakı hakkında çok az kişinin bilgisi var...
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump oldu. Emlak krallığı ile tanınan yeni başkan Trump'ın bir özelliği de spora olan ilgisi...
ÜÇ SPORA MERAKI VARDI
Liseyi yarıda bıraktıktan sonra New York Askeri Akademisi'ne kayıt olan Trump burada sportif faaliyetleri ile öne çıktı. O dönemki okul arkadaşlarının anlattıklarına göre Trump askeri okulda beyzbol ve Amerikan Futbolu oynamaktan büyük zevk alırken, bir sezon da okul takımında futbol oynadı.
SAĞ KANAT VE FORVET
Trump'ın arkadaşlarından Ted Levine, onunla ilgili verdiği röportajda, "En iyilerden birisiydi. Çok iyi bir atletti. Beyzbolda başarılıydı. Futbolda da dikkat çekiyordu. Mental ve fiziksel olarak tüm sporlara uygundu" şeklinde konuşmuştu
Trump okul takımında futbol oynadığı dönemde hem sağ kanat ve hem de forvet olarak forma giymişti.
FUTBOL TAKIMI ALMAK İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz yıllarda çıkan haberlerde ise Trump'ın Kolombiya'dan bir futbol takımı satın alacağı iddiaları yer almıştı.
Trump'ın da ortakları arasında yer aldığı Proto Group'un Kolombiya takımı Atletico Nacional'ı satın alacağı iddia edilmiş ancak kulüp başkanı Ramon Pinilla bunların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:46
- Usta çok haklı
Toplam 2
Yorum
karadenizli 5 hayır bjk li arkadaş 10 kişi çıkma ama bizim adamlarıda sakatlama yeterli bilinçli olarak .
- O oynamayınca Cimbom kazanıyor
Toplam 1
Yorum
Cenk Düne kadar Sneijdersiz GS kazanamıyor diodunuz.
- F.Bahçe sefere çıktı
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR ALEX OLUNMAZ ALEX DOĞULUR!
İşte kimsenin bilmediği o özelliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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