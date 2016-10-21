Fatih Terim'in mutlu günü
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, bugün bir kız bebek dünyaya getirdi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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enis hangi ruh...
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Toplam 4
Yorum
ya biz biz tabzonlu değil ama trabzonsporluyuz, bizde mi başkasının rengini seviyoruz
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Toplam 3
Yorum
Yılmaz kckş Maçlarda pres i önde oynayanlar yapmalı ki hücuma çıkıldığında hatlar arasında kopukluk olmaz ve dengeli hücum yapılmış olur.gs 2.ci yarı bu yüzden kayıp...?
Fatih Terim'in mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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