 Fatih Terim'in mutlu günü – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Fatih Terim'in mutlu günü

    Fatih Terim'in mutlu günü

    Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, bugün bir kız bebek dünyaya getirdi.

    'den yapılan açıklamada, " Federasyonu olarak Buse - Volkan Behçekapılı çiftini ve ikinci kez dede olma mutluluğu yaşayan Fatih Terim'i tebrik eder; Nil bebeğe ailesi ile sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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