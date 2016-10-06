Fatih Terim en iyi 11'de
UEFA, kariyerini teknik direktör olarak sürdüren eski futbolculardan oluşan en iyi 11'i oluşturdu. Kadroda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı.
UEFA, yaptığı değerlendirmeler sonucu kariyerine teknik direktör olarak devam eden eski futbolculardan kurulu en iyi 11'i açıkladı. Kadroda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de yer aldı. UEFA'nın açıkladığı en iyi 11 şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)
Savunma: Danny Blind (Hollanda), Gareth Southgate (İngiltere), Fatih Terim (Türkiye), Lars Olsen (Danimarka)
Orta Saha: Gordon Strachan (İskoçya), Didier Deschamps (Fransa), Robert Prosinecki (Hırvatistan), Martin O'Neill (Kuzey İrlanda)
Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna), Marians Pahars (Letonya)
Kaleci: Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)
Savunma: Danny Blind (Hollanda), Gareth Southgate (İngiltere), Fatih Terim (Türkiye), Lars Olsen (Danimarka)
Orta Saha: Gordon Strachan (İskoçya), Didier Deschamps (Fransa), Robert Prosinecki (Hırvatistan), Martin O'Neill (Kuzey İrlanda)
Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna), Marians Pahars (Letonya)
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deli saçması
Toplam 1
Yorum
tufan ayvalık BÜYÜK TRABZON ÖNÜMÜZDEKİ GELECEK SEZON KESİN ŞAMPİYON HEMDE YÜZDE YÜZ ŞAMPİYON SÜPER LİĞ TE
- Liderden mesaj var
Toplam 2
Yorum
orhan Bu takımın arkasında seyircisi var mı, türübinleri doluyor mu? eğer yoksa bu başarı uzun sürmez.
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 2
Yorum
Aslan Zamanla daha iyi olacak,Güclü fizigini iyi kullaniyor,birde sutlarini gelistirirse süper olur
Fatih Terim en iyi 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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