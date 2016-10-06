 Fatih Terim en iyi 11'de – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Fatih Terim en iyi 11'de

    Fatih Terim en iyi 11'de

    , kariyerini teknik direktör olarak sürdüren eski futbolculardan oluşan en iyi 11'i oluşturdu. Kadroda Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

    , yaptığı değerlendirmeler sonucu kariyerine teknik direktör olarak devam eden eski futbolculardan kurulu en iyi 11'i açıkladı. Kadroda Direktörü Fatih Terim de yer aldı. UEFA'nın açıkladığı en iyi 11 şu isimlerden oluşuyor:

    Kaleci: Kaleci: Julen Lopetegui (İspanya)

    Savunma: Danny Blind (Hollanda), Gareth Southgate (İngiltere), Fatih Terim (Türkiye), Lars Olsen (Danimarka)

    Orta Saha: Gordon Strachan (İskoçya), Didier Deschamps (Fransa), Robert Prosinecki (Hırvatistan), Martin O'Neill (Kuzey İrlanda)

    Forvet: Andriy Shevchenko (Ukrayna), Marians Pahars (Letonya)

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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