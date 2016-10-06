 Durumu ciddi! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Durumu ciddi!

    Durumu ciddi!

    Bir dönem 'de oynayan eski milli futbolcu Önder Turacı, eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı. Turacı'nın durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.

    Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt takımında forma giyen, bir dönem 'nin ve milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Önder Turacı'nın eski eşinden olan çocuğuyla alakalı yaşadığı problemden dolayı bıçaklandığı ifade edildi.

    Turacı'yı bıçaklayan kişinin ise eski eşinin kardeşi olduğu belirtiliyor. Olayın ise Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Önder Turacı'nın, eski eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi. Eski milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:02
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