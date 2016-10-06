Durumu ciddi!
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan eski milli futbolcu Önder Turacı, eski eşinin kardeşi tarafından bıçaklandı. Turacı'nın durumunun ciddi olduğu belirtiliyor.
Belçika 3. Lig takımlarından Sporting Hasselt takımında forma giyen, bir dönem Fenerbahçe'nin ve milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Önder Turacı'nın eski eşinden olan çocuğuyla alakalı yaşadığı problemden dolayı bıçaklandığı ifade edildi.
Turacı'yı bıçaklayan kişinin ise eski eşinin kardeşi olduğu belirtiliyor. Olayın ise Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Önder Turacı'nın, eski eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi. Eski milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Turacı'yı bıçaklayan kişinin ise eski eşinin kardeşi olduğu belirtiliyor. Olayın ise Önder Turacı ile eski eşinin çocukları ile alakalı görüşme yaptığı sırada tartıştıkları ve bu tartışmanın ardından Önder Turacı'nın, eski eşinin kardeşi tarafından göğsünden ve omzundan iki kere bıçaklandığı bildirildi. Eski milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Semih Kaya çok formda
Toplam 2
Yorum
Fenerli Genç Bu adam bir başka defansta top geçirmiyor bence ilk 11 e girmesi lazım
- Millilerden birlik beraberlik mesajı
Toplam 1
Yorum
GS BRAVO HOCA GENÇLERLE YOLA DEVAM!!!!!
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 1
Yorum
alpben geçen sezon melo da melo diye tutturmuştuk şimdi aklımızdan bile geçmiyo
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