Xavi'den anlamlı ziyaret
Kariyerine Katar'ın El Sadd Kulübünde devam eden Barcelona'nın sembol futbolcularından Xavi Hernandez, Ürdün'deki Al Baqa’a Mülteci Kampı'nı ziyaret etti.
Generation Amazing adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde mülteci kampını ziyaret eden Xavi, kampla aynı adı taşıyan futbol takımının oyuncuları ve yetkilileri ile bir araya geldi.
Barcelona forması altında 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 25 kupa kazananan Xavi, 2 ay önce lüks yatını Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara bağışlamıştı.
Ünlü futbolcu, "Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok heyecanlıyım. Farklı gruplar tarafından yapılan bu tarz buluşmalar herkese ilham kaynağı oluyor. Hayatım boyunca elimden geldiğince yardım etkinliklerine katılacağım." ifadelerini kullandı.
Al Baqa'a Mülteci Kampı, 1968 yılında Irak Savaşı sırasında Ürdün'de kuruldu. Kamptaki Filistinli mülteciler tarafından aynı adla bir de futbol takımı kuruldu.
Barcelona forması altında 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 25 kupa kazananan Xavi, 2 ay önce lüks yatını Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılara bağışlamıştı.
- 30 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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