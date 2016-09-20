"Schumi tekrar yürüyebiliyor"

2013 yılında eşi Corina ve iki çocuğuyla tatil için gittikleri Mirabel'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası komaya giren efsane pilot Michael Schumacher'le ilgili Alman dergisi Bunte bir makale yayınladı.





Schumacher'in iyileşmeye başladığını ve tekrar yürüyebildiğini iddia eden dergiye Alman pilotun avukatı Felix Damm sert tepki gösterdi.

Damm yaptığı açıklamada "Yürüyemiyor. Terapistlerinin yardımı olmadan doğrulamıyor bile. Bu yapılan büyük sorumsuzluk. Bu tarz haberler Michael'in sevenlerine yanlış umutlar veriyor" ifadelerini kullanırken yapılan spekülasyonlar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını belirtti.





Bunte'nin yayınladığı makalede "Michael çok zayıfladı. Ama terapistlerinin yardımıyla tekrar yürüyebiliyor. Birkaç adım atabiliyor. Ayrıca kolunu da kaldırabiliyor" satırları yer almıştı.