 Mesut Bakkal hedefini açıkladı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Mesut Bakkal hedefini açıkladı

    Mesut Bakkal hedefini açıkladı

    ekiplerinden 'un teknik direktörü Mesut Bakkal, tek hedefinin Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirtti.

    Kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Bakkal, pozitif oynayarak farklı skorlar alan bir arzuladığını ve bunu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışacağını aktardı.

    Sivas'ı ve Sivasspor'u çok sevdiğini vurgulayan Bakkal, "Burada çalışmaktan çok mutluyuz. Ben Sivas'ta amatör takım olsa çalışırım, bunu içten söylüyorum. Beni buraya getiren yönetime de teşekkür ediyorum. Tek amacım Sivasspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak. Çok kaliteli başkanımız ve yöneticilerimiz var. Bundan sonra önemli olan hep beraber neler yapacağımız." ifadelerini kullandı.

    "Şampiyon olacağız"

    Ligde Altınordu karşısında alınan galibiyetin kendisini ve camiayı mutlu ettiğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

    "Sahada iyi niyetli bir oyuncu grubu vardı. Daha da bütünleşeceğiz ve galibiyet serilerine devam etmemiz gerekiyor. Sivasspor bu kadar mağlup olamaz. Şampiyon olacaksak herkes bu sorumluluğun bilincinde mücadele edecek. Bu sorumluluk da sahada mücadele ile olur. Belki de Süper Lig'den daha fazla yorulacağız ama şampiyon olacağız. Bu takımın hak ettiğini alacağını düşünüyoruz. Pozitif futbol oynayarak daha da farklı skorlar almak en büyük dileğim. İnşallah, bunu gerçekleştiririz. Biz kazanmak için oynayacağız."

    Taraftar desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu da belirten Bakkal, "Sivasspor bir markadır. Hep birlikte olalım, kimse gidip kendini soyutlamasın. Ben de ilk defa 'de çalışıyorum, Sivas olduktan sonra gerisi teferruattır. Hep birlikte el ele vererek amacımıza ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:51
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