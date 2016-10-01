3. Bakkal dönemi
TFF 1. Lig’in şampiyonluk adaylarından Yiğidolar, geçen sezon takımın Süper Lig’den düşmesine engel olamayan 52 yaşındaki teknik adamla yeniden buluştu
Sivasspor'da ligdeki kötü gidişat sonrası karşılıklı anlaşılarak görevine son verilen Osman Özköylü'nün yerine tanıdık bir isim getirildi. Yiğidolar, üçüncü kez teknik direktör Mesut Bakkal'a emanet edildi. 5 haftada birer galibiyet ve beraberlik, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlıların 52 yaşındaki tecrübeli teknik direktörle yeniden yolları kesişti. 1 yıllık sözleşme imzalayan Bakkal'la Sivasspor'un birlikteliği 2009- 2010'da son 8 maçta başladı. Ligde kalma mücadelesi veren Sivas, o sezon 34 puanla ligi 15. sırada tamamladı. Bakkal, ertesi sezon 10. haftada yerini Rıza Çalımbay'a bıraktı.
Sivasspor, geçen sezon Mesut Bakkal yönetiminde ise Süper Lig'den düşmüştü. 21. haftada Okan Buruk'un yerine getirilen Bakkal, 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 14 puan topladı. Ligi 31 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
Sivasspor, geçen sezon Mesut Bakkal yönetiminde ise Süper Lig'den düşmüştü. 21. haftada Okan Buruk'un yerine getirilen Bakkal, 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 14 puan topladı. Ligi 31 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
3. Bakkal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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