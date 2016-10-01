 3. Bakkal dönemi – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    3. Bakkal dönemi

    3. Bakkal dönemi

    ’in şampiyonluk adaylarından Yiğidolar, geçen sezon takımın Süper Lig’den düşmesine engel olamayan 52 yaşındaki teknik adamla yeniden buluştu

    'da ligdeki kötü gidişat sonrası karşılıklı anlaşılarak görevine son verilen Osman Özköylü'nün yerine tanıdık bir isim getirildi. Yiğidolar, üçüncü kez teknik direktör Mesut Bakkal'a emanet edildi. 5 haftada birer galibiyet ve beraberlik, 3 yenilgi alan kırmızı-beyazlıların 52 yaşındaki tecrübeli teknik direktörle yeniden yolları kesişti. 1 yıllık sözleşme imzalayan Bakkal'la Sivasspor'un birlikteliği 2009- 2010'da son 8 maçta başladı. Ligde kalma mücadelesi veren Sivas, o sezon 34 puanla ligi 15. sırada tamamladı. Bakkal, ertesi sezon 10. haftada yerini Rıza Çalımbay'a bıraktı.

    Sivasspor, geçen sezon yönetiminde ise Süper Lig'den düşmüştü. 21. haftada Okan Buruk'un yerine getirilen Bakkal, 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 14 puan topladı. Ligi 31 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'e veda etti.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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