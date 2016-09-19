 Sivas'ta horozlandı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Sivas'ta horozlandı

    Sivas'ta horozlandı

    Güne damgasını vuran takım yeşil-siyahlılardı. Ege ekibi 60 dakika 1 kişi eksik oynadığı karşılaşmada yiğidolara şans tanımadı, Ziya’nın golleriyle 3 puanı kaptı.

    Sivas 4 Eylül'de dün müthiş bir mücadele vardı. Zorlu deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan , Sivasspor karşısında 3 puanı kaptı. 67. dakikada stat ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle mücadele 27 dakika geç tamamlanırken, 51'de ilk tehlikeli pozisyonda yeşil-siyahlılar golü buldu. Ömer Alp'in kornerine iyi yükselen Ziya kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

    MAÇIN YILDIZI ZİYA ALKURT
    54 ve 70'te Beykan'ın şutlarında kaleci Necati başarılıydı. 72'de Ergin'in kafa vuruşu direkte patladı. 82'de Sivas'ın beraberlik golü geldi. Ziya ortaladı, Kerim kafayla ağları havalandırdı: 1-1. 87'de Denizli bir kez daha öne geçti. Geriden atılan uzun pasa hareketlenen İsmail, uygun durumdaki Ziya'yı gördü. Bu futbolcu boş pozisyonda rahat bir gole imza attı: 1-2.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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