Sivas'ta horozlandı
Güne damgasını vuran takım yeşil-siyahlılardı. Ege ekibi 60 dakika 1 kişi eksik oynadığı karşılaşmada yiğidolara şans tanımadı, Ziya’nın golleriyle 3 puanı kaptı.
Sivas 4 Eylül'de dün müthiş bir mücadele vardı. Zorlu deplasmanda uzun süre 10 kişi oynayan Denizlispor, Sivasspor karşısında 3 puanı kaptı. 67. dakikada stat ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle mücadele 27 dakika geç tamamlanırken, 51'de ilk tehlikeli pozisyonda yeşil-siyahlılar golü buldu. Ömer Alp'in kornerine iyi yükselen Ziya kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.
MAÇIN YILDIZI ZİYA ALKURT
54 ve 70'te Beykan'ın şutlarında kaleci Necati başarılıydı. 72'de Ergin'in kafa vuruşu direkte patladı. 82'de Sivas'ın beraberlik golü geldi. Ziya ortaladı, Kerim kafayla ağları havalandırdı: 1-1. 87'de Denizli bir kez daha öne geçti. Geriden atılan uzun pasa hareketlenen İsmail, uygun durumdaki Ziya'yı gördü. Bu futbolcu boş pozisyonda rahat bir gole imza attı: 1-2.
MAÇIN YILDIZI ZİYA ALKURT
54 ve 70'te Beykan'ın şutlarında kaleci Necati başarılıydı. 72'de Ergin'in kafa vuruşu direkte patladı. 82'de Sivas'ın beraberlik golü geldi. Ziya ortaladı, Kerim kafayla ağları havalandırdı: 1-1. 87'de Denizli bir kez daha öne geçti. Geriden atılan uzun pasa hareketlenen İsmail, uygun durumdaki Ziya'yı gördü. Bu futbolcu boş pozisyonda rahat bir gole imza attı: 1-2.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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