Yiğidolar tek yürek
Kırmızı-beyazlılar, Ege ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Osman Özköylü de, “Kayıpsız bir serinin başlangıcını yapacağız. Artık rakiplerimiz düşünsün” diyor.
Geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig'e tekrar çıkmayı hedefleyen Sivasspor'dan rakiplerine gözdağı... Denizlispor'u yarın sahasında konuk edecek olan yiğidolar çalışmalarını eksiksiz sürdürürken, teknik direktör Osman Özköylü de iddialı açıklamalar yaptı. Taraftarlarının önünde Denizlispor maçıyla yeni bir seriye başlayacaklarını belirten Özköylü, "Bu takımın neler yapabileceğini bir kez daha herkese göstereceğiz. Bundan sonra kayıp yaşamadan yolumuza devam edip, ligi hedeflediğimiz gibi zirvede tamamlamaya çalışacağız. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Taraftarından yönetime, futbolcusundan teknik heyete kadar herkes tek yürek olmuş durumda. Bu durum sahaya da en iyi şekilde yansıyacak" açıklamasını yaptı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Yiğidolar tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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