 Yiğidolar tek yürek – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Yiğidolar tek yürek

    Yiğidolar tek yürek

    Kırmızı-beyazlılar, Ege ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını eksiksiz sürdürüyor. Osman Özköylü de, “Kayıpsız bir serinin başlangıcını yapacağız. Artık rakiplerimiz düşünsün” diyor.

    Geçtiğimiz sezon düştüğü Süper Lig'e tekrar çıkmayı hedefleyen Sivasspor'dan rakiplerine gözdağı... Denizlispor'u yarın sahasında konuk edecek olan yiğidolar çalışmalarını eksiksiz sürdürürken, teknik direktör Osman Özköylü de iddialı açıklamalar yaptı. Taraftarlarının önünde maçıyla yeni bir seriye başlayacaklarını belirten Özköylü, "Bu takımın neler yapabileceğini bir kez daha herkese göstereceğiz. Bundan sonra kayıp yaşamadan yolumuza devam edip, ligi hedeflediğimiz gibi zirvede tamamlamaya çalışacağız. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Taraftarından yönetime, futbolcusundan teknik heyete kadar herkes tek yürek olmuş durumda. Bu durum sahaya da en iyi şekilde yansıyacak" açıklamasını yaptı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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