 İşte n iyi çıkış yapan 11 – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    İşte n iyi çıkış yapan 11

    İşte n iyi çıkış yapan 11

    UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla çıkış yakalayan futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi.

    UEFA'nın internet sitesinden açıklanan takımın teknik direktörü, Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane olarak gösterildi. Kadroda Borussia Dortmund'dan 3, Bayern Münih ve Barcelona'dan ikişer futbolcu yer aldı.

    Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde bulunan isimler şu şekilde:

    Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)

    Savunma: Sergi Roberto, Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelöf (Benfica)

    Orta saha: Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich, Renato Sanches (Bayern Münih), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

    Forvet: Christian Pulisic, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Andre Silva (Porto)



    Kaynak: AA
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 10:15
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