İşte n iyi çıkış yapan 11
UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla çıkış yakalayan futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi.
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde bulunan isimler şu şekilde:
Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)
Savunma: Sergi Roberto, Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelöf (Benfica)
Orta saha: Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich, Renato Sanches (Bayern Münih), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Forvet: Christian Pulisic, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Andre Silva (Porto)
Kaynak: AA
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:15
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
İşte n iyi çıkış yapan 11 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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