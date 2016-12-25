İşte en iyi çıkış yapan 11
UEFA, 2016 yılında Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla çıkış yakalayan futbolculardan oluşan en iyi 11'i belirledi.
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde bulunan isimler şu şekilde:
Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)
Savunma: Sergi Roberto, Samuel Umtiti (Barcelona), Victor Lindelöf (Benfica)
Orta saha: Thomas Lemar (Monaco), Joshua Kimmich, Renato Sanches (Bayern Münih), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)
Forvet: Christian Pulisic, Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Andre Silva (Porto)
Kaynak: AA
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:38
- Türkiye güvenli ülke
Toplam 3
Yorum
888888 Elller havaya Gençler 8 işareti geliyorr tribünlerden :D Fikooo adamların ocagına 8 atan adam getirdin 4 tanesi bu adamın gollerin
- Robin’den umut yok
Toplam 1
Yorum
Ş Atalay RVP'den bize hayır yok. Devamlılığı yok ve Anadolu takımlarında oynayan toplam sekiz oyuncunun aldığı para kadar FB'ye maliyeti var. Onun yerine yıllığı 2 milyon avroya zıpkın gibi 3 tane genç oyuncu oynatırsın.
- Stoper De Jong
Toplam 3
Yorum
oguz altyapıların durumu ortada onlarda durmadan yenilip duruyor ne bekliyon ki oradan
İşte en iyi çıkış yapan 11 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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