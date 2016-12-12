 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

    İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:

    Manchester City-Monaco
    Real Madrid-Napoli
    Benfica-Borussia Dortmund
    Bayern Münih-Arsenal
    Porto-Juventus
    Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
    PSG-Barcelona
    Sevilla-Leicester City

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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