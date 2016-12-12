Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:
Manchester City-Monaco
Real Madrid-Napoli
Benfica-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Arsenal
Porto-Juventus
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
PSG-Barcelona
Sevilla-Leicester City
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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Toplam 7
Yorum
burak bu kadar hoca geldi gitti..hiçbiri stoch a tahammül edemedi..onlar bilmiyor sen biliyorsun
- Şansınız bol olsun
Toplam 4
Yorum
partal Korkmayın o kadar arkadaş ,gören de Dinamo Kiev çıkmış sanacak. adamlar Avrupa sıralamasında 166. sırada..Daha da olmadı Mete ,Hüseyin ,Bülentler yönetir maçları.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 18
Yorum
06FB İnşallah.Ama FB ninki sonuçta rus takımı.
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