 Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

    Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

    İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:

    Manchester City-Monaco
    Real Madrid-Napoli
    Benfica-Borussia Dortmund
    Bayern Münih-Arsenal
    Porto-Juventus
    Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
    PSG-Barcelona
    Sevilla-Leicester City

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.