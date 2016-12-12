Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:
Manchester City-Monaco
Real Madrid-Napoli
Benfica-Borussia Dortmund
Bayern Münih-Arsenal
Porto-Juventus
Bayer Leverkusen-Atletico Madrid
PSG-Barcelona
Sevilla-Leicester City
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 6
Yorum
ozan sana kendini atıyorsun hak yiyorsun diye saydıran biri olarak şunu söylemek istiyorum ki : Yasin efendi dün ADAM GİBİ ADAMDIN. ellerin öpülesi bu davranışın için Allah razı olsun. Hep böyle ol inşallah Sana Adam olmak Çok yakışıyor.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
BüyükBaşkan TEBRİK EDİYORUM BAŞKAN KEŞKE AZİZ YILDIRIM DURSUN ÖZBEK GİBİ BAŞKANLARLA AYNI KAREDE AYNI CÜMLELERİ KURABİLSEYDİN BİRLİK OLMALIYIZ ARAMIZ BOZUK OLABİLİR AMA KANIMIZ BOZUK DEĞİL.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
H.H.C1903 Fikret Orman diye yazılır, Adam diye okunur. !
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