 Devler Ligi kuraları 14.00’te – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Devler Ligi kuraları 14.00’te

    Devler Ligi kuraları 14.00’te

    Nyon'da saat 14.00'te ise son 16 turunun kura çekimleri yapılacak.

    Kura çekiminde, gruplarını ilk sırada bitiren Arsenal, Leicester City, Napoli, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid, Monaco ve Dortmund seri başı takımlar. PSG, Benfica, Porto, Manchester City, Bayern Münih, Leverkusen, Real Madrid ve Sevilla ise ikinci torbada. İlk maçlar 14-15 ile 21-22 Şubat 2017, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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