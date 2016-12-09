UEFA açıkladı: Arda Turan seçildi!

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Arda Turan, 6. haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde birinci oldu.En iyi futbolcu kategorisinde oyların yüzde 58'ini alarak zirveye çıkan Arda Turan'ı, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski yüzde 17 oyla, Dinamo Kiev'den Andriy Yarmolenko ise yüzde 8 oyla takip etti.