UEFA açıkladı: Arda Turan seçildi!
İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın en iyi futbolcusu seçildi.
En iyi futbolcu kategorisinde oyların yüzde 58'ini alarak zirveye çıkan Arda Turan'ı, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski yüzde 17 oyla, Dinamo Kiev'den Andriy Yarmolenko ise yüzde 8 oyla takip etti.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:53
- İlkemiz kazanmak
Toplam 2
Yorum
Ziya Biraz kilo versen, daha ince ve fit olabilsen, istediğin performansı daha rahat sergiler ve en az 3 yıl GS için mükemmel bir oyuncu olurdun.
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 11
Yorum
bulent akel bence almayın bu ıkısının ızledığı adam olan bır futbolcu yok....pedro franco rhodolfo en guzel orneğidir.yalçın ayhanı alın olsun bıtsın...beck tosıc marcelo ve adrıano acız kaldı.ha keza ozı atıba ve tolgay dıp yaptı...g.ınlerı aldınız adamı yok ettınız.g.gonul pıyasada yok....
- Fener alayı
Toplam 5
Yorum
wunken aatif ,emenike ,rvp ve volkan sen den daha cok basarili olur sans verilse neden oynatilmiyor anlamiyorum ,ama boyle giderse bu gruptan cikmaz fenerbahce
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