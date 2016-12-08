Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Serhiy Rebrov, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında çıkan kavganın kendisini üzdüğünü söyledi.

Rebrov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Ukraynalı taraftarlar arasında meydana gelen kavganın hiç kimsenin istemediği bir olay olduğunu belirtti.

Rebrov, "Kiev'deki kavgaya çok üzüldüm. İki taraftar arasında meydana gelen şey aslında maalesef futbolda oluyor. Elbette kimse bunu istemedi. Yaşanan bu kavgadan dolayı şahsen üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının kalabalık bir şekilde Kiev'e gelip takımını destekleyerek gücünü gösterdiğini aktaran Rebrov, "Bu kadar kalabalık bir Beşiktaş taraftarının stadyuma gelmesi, gerçekten onların takımını desteklediğini, takımı için endişe duyduğunu gösteriyor. Onlar, güçlerini ve çok fazla taraftarı olduğunu gösterdi. Bununla birlikte bizim Ukraynalı taraftarımız biraz endişelendi. Galiba bu yüzden kavga oldu." açıklamasında bulundu.

İki takımın taraftarları arasında yaşanan kavgalar sonucu meydana gelen yaralanmaların da kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Rebrov, "Tekrar ediyorum, hem Beşiktaş'ın hem de Dinamo Kiev'in taraftarlarının yaralanmasına ve hastaneye düşmesine neden olan bu olaya çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'in konuk ettiği Beşiktaş'ı 6-0 yenmesiyle sonuçlanan karşılaşma sırasında iki taraftar grubu arasında kavga çıkmıştı. Beşiktaşlı 10 taraftarın yaralandığı kavgalarda, bıçak darbesi alan bir taraftar ise yoğun bakıma alınmıştı.