Mesut Özil klasiği
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, takımının Basel'i 4-1 yendiği maçta da öne çıkan isimlerdendi. 74 dakika sahada kalan Mesut, takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. Başarılı futbolunun yanı sıra karşılaşmada bir de gol attıran 28 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki asist sayısını da 3'e çıkardı.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Mesut Özil klasiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.