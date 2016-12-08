 Mesut Özil klasiği – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    klasiği

    Mesut Özil klasiği
    'in yıldızı , takımının 'i 4-1 yendiği maçta da öne çıkan isimlerdendi. 74 dakika sahada kalan Mesut, takımının hücum organizasyonlarında kilit rol oynadı. Başarılı futbolunun yanı sıra karşılaşmada bir de gol attıran 28 yaşındaki oyuncu, 'ndeki asist sayısını da 3'e çıkardı.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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